大陸軍機、軍艦頻頻在台灣周邊出沒，美軍也在此區域出沒。但若美國軍機跟大陸軍機在南海上遭遇，一旦要開戰，到底要幫誰？前民進黨立委沈富雄表示，台灣看到「趕快開溜」，此話一出，旁人笑翻。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》中表示，如果老美的飛機跟大陸的飛機在南海上不幸碰上了，非打不可，台灣的飛機也剛好在附近，要幫誰？他直言「趕快開溜」。但是他覺得更好的方法，就在旁邊繞啊，他們兩個都會很小心，因為誰一打下中華民國的飛機，誰難看。所以我們對我們對這個地區的和平，有實質上的貢獻，你看多厲害，小國有小國的為邦之道。

沈富雄指出，馬英九竟說老美的船經過台海，是侵犯我們中華民國的主權，為什麼民進黨不講話，這就是頑固分子，是教條主義的講法。但民進黨也沒有高明到哪裡，說這是協防。我們占太平島，老美說只要有你占，就不是大陸的。看我們多厲害，有我們在，中美就吵不起來。馬英九的講法跟民進黨立委的講法，於事無補，都是耍口水。

針對大陸外交部長王毅籲美不加關稅、不制裁中企、不科技封鎖。沈富雄認為，王毅對美國喊話，因為前美國總統川普就是這三點，打到他的痛點，那現在就看美國怎麼回應。

(中時新聞網)