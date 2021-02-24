距北京冬奧會不到11個月，美國國會要求關注中國人權問題、抵制比賽的呼聲再升級。眾議院共和黨領袖計劃推出新法案，旨在加強美國運動員對奧運舉辦國人權問題的認識。與此同時，也有共和黨人致函拜登總統，呼籲美國應杯葛北京冬奧會。

美國之音報導，眾議院外交委員會共和黨成員麥考爾（Michael McCaul）23日表示，他將推出跨黨派的新法案，旨在讓美國奧運運動員了解某些（奧運）主辦國對人權、個人隱私和安全所構成的風險。這項名為《國際體育項目的美國價值與安全法》曾在上一屆國會推出並獲得眾議院無異議通過，但未在參議院取得進展而告終。

法案稱，國際奧委員在2017年修改了其有關主辦城市的合同，要求東道國「保護和尊重人權，並確保任何侵犯人權的行為以符合東道國適用的國際協議、法律和法規，以及國際公認的人權標準和原則方式加以改進。」

法案提到，根據美國國務院發布的2019年國別人權報告，中國公安部部署了「數千萬個監控攝影機」來監控普通民眾，以及政治異見人士、宗教領袖和信徒、藏人和維吾爾人。法案警告，「中國官媒已證實，『語音、圖像、位置和行為識別技術』將會用於2022年北京冬奧會。」

法案要求美國國務卿在法案生效起120天內製定和實施策略，以提供簡報等方式向包括代表美國參加國際體育比賽的個人提供信息。法案稱，「運動選手代表應該要有機會了解這些國家的人權和安全問題，以及如何最好的保護自己的人身安全和隱私。」

與此同時，眾議員國土安全委員會首席共和黨議員卡特科（John Katko）敦促拜登總統抵制2022年北京冬奧會，以回應中國對以穆斯林為主的維吾爾族和其他少數民族和宗教群體的種族滅絕行為。

(中時 )