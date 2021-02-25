資深演員鄭平君的兒子鄭凱主演電影《東經北緯》，與已故影帝柯俊雄之子柯鑑育飾演一對天生熱愛海洋的親兄弟。為了展現熟悉水性的模樣，鄭凱進行3個月的海上特訓，從駕駛船隻、自由潛水到水肺潛水，完成了各種艱難的海上專業訓練。

其中鄭凱一次在澎湖海底，與低溫、湍急水流搏鬥，多次咬牙硬撐，回憶起這拍攝過程中最驚險的一幕，鄭凱依然心有餘悸地說：「那是在澎湖海底深處32米，柯鑑育要把我從水底救上來的一場戲；我只記得當時水底的體感溫度非常低，身體不斷地顫抖，呼吸都亂了，海流好強，能見度非常差，我根本看不到身邊任何一個人。」

他將雙手插入海砂中，以免自己被有強勁的海流帶走，等了好久才聽見戒護人員敲打氣瓶叫大家集合的聲音，鄭凱說：「我冷靜閉上雙眼，調整呼吸，跟隨著戒護的聲音訊號慢慢往前爬，最後是教練發現我，拉著我去和大家集合，我突然有一種從鬼門關走回來的感覺。」

在片中，已故演員吳朋奉飾演鄭凱的父親，其嚴格態度常讓他想起自己小時候，「我的父親鄭平君也是一個很嚴格的人，他總喜歡帶我出海，我們經常去捕魚，為了讓我學會游泳，他會把我帶到大海中央，我必須努力克服踩不到底的緊張與恐懼、試著讓自己冷靜下來，才不會浪費太多無謂的體力，這才真正學會游泳。」

在拍片過程中，每次吳朋奉飾演的父親從他身旁游開，大喊：「顏北緯，來追我啊！」鄭凱說：「突然間，我有種與自己父親一起在大海裡游泳的感覺，那種幸福又熟悉的感覺一瞬間都回來了，讓我印象好深刻。」該片3月5日全台上映。

(中時 )