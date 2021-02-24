台灣買新冠疫苗，卻繞過BNT大中華區代理商，直接找德國總公司。中廣董事長趙少康批評為「偷雞摸狗」，認為陳時中不該跳過總代理直接找總公司。常在臉書評論時事的名醫沈政男表示，不算偷雞摸狗，卻是疫苗奧客。

沈政男24日在臉書貼文表示，有人說防疫指揮中心繞過BNT疫苗代理商上海復星，直接跟德國總公司洽談，是「偷雞摸狗」，其實不是。因為這種行為就是奧客對著櫃台大吼「找你們經理來！我要投訴你的上級！」奧客都是開大門、走大路，跟陳時中所講一樣，沒必要偷雞摸狗，反而巴不得把事情鬧大，弄到舉世皆知，弄到櫃台也被經理斥喝，然後才賣乖囁嚅一句：有人就是不希望台灣太高興。

沈政男認為，原因出在這兩個字：「反中」。陳時中說，「台灣是主權國家，不是什麼大中華地區」？是不是就是因為大中華幾個字，因此對代理BNT大中華地區疫苗的上海復星及台灣接洽廠商東洋，通通有了異樣眼光？弄到最後，本來去年底就可談好的合約，因而破局？如果不是因為反中，BNT疫苗可能現在已經拿到了。

沈政男指出，民進黨民調顯示，至少有3成的台灣人可以接受大陸疫苗，但陳時中卻還不屑地說「有很多人想打再說」。如果去年找上海復星，在「大中華代理區」合約底下簽名，是不是就可以早點拿到疫苗？而這樣的做法，有多少台灣人會反對？

【繞過代理商不算偷雞摸狗 卻是疫苗奧客... 由沈政男發佈於 2021年2月23日 星期二

(中時新聞網)