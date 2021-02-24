正常發揮

台北市長前哨戰悄悄開打，國民黨台北市議員羅智強及立委蔣萬安都是被點名的人選。兩人24日在中天同框，針對未來可能的對手衛福部長陳時中，以及「藍白合作」發表看法，羅智強認為，藍白可以是民主、民生與市政的合作；蔣萬安則指出，藍白合作，未來可以跟台北市議會先溝通，聽聽他們的聲音。

蔣萬安在中天政論節目《正常發揮》中表示，衛福部長陳時中在防疫上得到國人這麼高的滿意度，不管年齡層、不管哪個政黨屬性。接下來還有一些挑戰，包括現在國人很關心疫苗採購的問題，去年發生東洋的事情，包括疑似有立委介入，還有很多陳部長到現在為止沒有辦法跟外界說明清楚的地方。

蔣萬安指出，藍白在議題上合作沒有問題，不過據他了解，國民黨台北市議員會有些不同的聲音，他可以理解，因為台北市議會是監督市長，像會對社宅的進度等等提出質疑。未來若藍白合，會不會造成國民黨團在北市議會的監督上有些卡卡的。所以未來舉辦類似活動或邀請在野黨討論議題，可以跟台北市議會先溝通，聽聽他們的聲音，也許在議題設計上，可以有更縝密、更周慮的思考，這樣就不會給外見縫插針的機會。

羅智強則表示，「藍白合作」這4字，藍跟白可以是民主的合作、也可以是民生的合作、也可以是市政的合作。羅智強舉例表示，行政院長蘇貞昌有一度要拿掉印花稅1年50億，最可恥的是民進黨立委吳思瑤說是正向改革。台北市長柯文哲第一反應是，你如果要拿掉50億，可不可以補給他。羅智強說自己聽了也很火大，今天拿掉的是台北市自主財源。自主財源跟財源是不一樣的，1年50億、10年就500億；而柯文哲東省西省，也只省了2、300億的減債。

(中時新聞網)