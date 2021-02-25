【回憶殺】63歲歌后蔡琴以一曲《恰似你的溫柔》出道，因低沉溫柔的音色迅速走紅，在歌壇占有一席之地，還被封為絲絨歌后，然而她卻因為愛上知名導演楊德昌，一生為情所困，甚至答應維持無性婚姻10年，最後慘遭對方出軌，遍體鱗傷的她還曾公開表態：「我蔡琴不會再嫁人了，我終生嫁給舞台。」

蔡琴是公認的歌后，卻是情路坎坷。(資料照)

蔡琴有過不少經典歌曲，包括《你的眼神》、《新不了情》、《被遺忘的時光》等等都傳唱至今，當時她也拿下各大頒獎典禮的最佳女歌手，1984年，蔡琴因拍攝電影《青梅竹馬》認識才氣橫溢的導演楊德昌，對方也受她的才華吸引，展開猛烈追求，2人很快陷入熱戀攜手步入禮堂，在當時才子佳人的組合還轟動演藝圈。

楊德昌和蔡琴當時的戀情轟動演藝圈。(資料照)

然而楊德昌卻提出：「我們應該保持柏拉圖式的交流，不讓這份感情摻入任何雜質，不能受到任何的褻瀆和束縛。因為我們的事業都有待發展，要共同把精力放到工作中去。」愛對方愛到骨子裡的蔡琴也接受了要求，然而這段期間，楊德昌不時有緋聞傳出，蔡琴都沒有放在心上，直到2人結婚的第10年，楊德昌終於承認愛上小18歲的鋼琴家彭鎧立，結束了這場婚姻。

楊德昌曾帶彭鎧立出席頒獎典禮。(資料照)

楊德昌曾評價過這段感情：「十年婚姻，一片空白。」離婚後他立刻就和彭鎧立結婚生子，還透露和彭鎧立在一起的時光，是生命中最快樂的幾年，蔡琴只得獨自從痛不欲生的情傷中站起，「我愛過了，這便最重要。」1999年，她和富商男友Jason在美國登記結婚，對方陪伴她走過乳癌低潮，但終究是離婚收場，她也稱自己只是「離開了應該離開的男人」。

2007年，楊德昌因大腸癌病逝，蔡琴發表了一封公開信，記錄了2人的愛情過程，她在文中寫著，儘管楊德昌給她的寂寞多過甜蜜，但她感謝上帝，讓2人轟轟烈烈的愛過，「早知道他生命這麼短暫，我願意早點跟他離婚，放他好好享受他的生命。」，一番話感動了無數人。

蔡琴曾公開表態：「我蔡琴不會再嫁人了，我終生嫁給舞台。」(資料照)

儘管看似灑脫，多年後蔡琴在節目上聽到《出嫁》時還是忍不住落淚，「因為我這輩子，沒有機會當媽媽，這是我永遠都不能嘗到的一個角色。」愛上錯的人所浪費的青春，是永遠回不來了，然而蔡琴也從中學習到，「愛情不能延長的，這一世如果你有愛過一次轟轟烈烈的，那就是了不起。」

(中時新聞網)