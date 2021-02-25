有些人的魅力會讓人有「危險」的感受，雖然很容易被他吸引，但他令人捉摸不定的性格又讓人痛苦不已。星座運勢網站「星座愛情運勢」點名射手座、天蠍座、雙子座的人擁有致命吸引力，他們的眼神帶著蠱惑人心的魔力，讓人不知不覺就掉入他的愛情陷阱，愛上他可以很幸福、也可能很痛苦，就算如此也依然讓人難以自拔。

▍1.射手座

射手天生幽默開朗，有一種自由隨性的灑脫，這是與生俱來的魅力，使得射手人緣很好，基本上男女老少通吃。在感情中，射手是浪漫且不可捉摸的，他的浪漫不在於形式，而在於他自身，隨性而懶散的語氣，自由灑脫的氣質，這樣的人說出任何甜蜜的話都帶著蠱惑的魔力。

但是射手天性放蕩不羈，喜歡冒險，喜歡有挑戰的事物，平淡的生活會讓射手覺得索然無味。被射手吸引容易，想要牢牢抓住他的心卻很難，被他喜歡很幸福，但是沒有安全感也很揪心。

▍2.天蠍座

天蠍就像妖艷神秘的黑玫瑰，亦正亦邪，美麗張揚又神秘莫測，自帶蠱惑人心的魅力，具有致命的吸引力。天蠍是性感迷人的，這種性感來自於他亦正亦邪的氣質、洞察人心的能力、多變的性格，讓你沉淪又捉摸不定。

天蠍不是隨便心軟的人，在感情方面容易處於極端，愛的時候很熱烈，不愛的時候非常冷酷，和他在一起要做好從甜蜜愛河墜入冰河的心理準備，因為他的不可捉摸很容易讓你崩潰。

▍3.雙子座

雙子古靈精怪，頭腦靈活，口才極好，不按照常理出牌，經常會給別人帶來驚喜，他的直率有趣是他最吸引人的特質，跟他在一起感覺很愉快，他願意陪你胡鬧、一起冒險，能夠給你超乎想像的幸福和快樂。

只是雙子很多時候很貪玩，比較孩子氣，好奇心重，異性緣也好得可怕，讓你不僅有內憂還有外患。一面是和雙子在一起的燦爛美好，一面是和他在一起的各種不確定，不知道何時感情就會駛離正常軌道，風險很高。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

(中時新聞網)