台灣蘭花產業聯盟發展協會推廣種植香莢蘭，希望推出一套種植模式讓蘭友參考，讓香草莢品質規格化。（劉秀芬攝）

受疫情影響，蘭花外銷市場受影響，部分蘭農迎合國內市場需求，改種較受歡迎的續花性、桌上型觀賞品種，台灣蘭花產業聯盟發展協會則與長榮大學合作，以台南山上區為基地，推廣種植高經濟價值的香莢蘭，希望帶動地方創生，將山上區打造成香草王國。

天然的香草莢被譽為「黑金」，國際市場價格每公斤400美元以上，台灣引進香莢蘭種植已10多年，不少蘭友也都有少量試種。台灣蘭花產業聯盟發展協會理事長吳柏昌表示，以台灣蘭友種植技術，種植香莢蘭的困難度不高，沒有大量栽種原因，主要是投入成本高，不熟悉通路市場。

3年前台灣蘭花產業聯盟發展協會與長榮大學、山上區公所合作，推出「世界香草鎮-山上地方創生計畫」，擬在山上區成立香草學院及栽種園區，成立合作社，培養產業人才，借重山上區長潁農業公司在蘭花栽培的經驗與技術，縮短香莢蘭開花結果周期，由長榮大學以獨家發酵技術將香草莢作後段加工，成立品牌搶攻香料市場。

雖然國發會兩任主委都對此創生計畫大表讚賞，表態願意支持，但目前尚無資金挹注。吳柏昌說，香莢蘭是高經濟價值作物，農友也很感興趣，但初期投入成本高，要大面積投入種植的話，農友多少希望能有經費補助，但以農委會給香莢蘭的設施補助額度，1年面積只有5公頃，僧多粥少。

雖然沒有經費補助，台灣蘭花產業聯盟發展協會仍大力向蘭友推廣種植，長潁農業在山上區蘭科植物園設有示範園區，提供蘭友種植技術協助，同時向民眾推廣香莢蘭食農教育。

吳柏昌說，要以香草帶動創生，總是要先做出成果讓農友看到願意加入，目前協會蘭農試種面積約有3公頃，蘭科植物園今年也將再擴建一溫室展示區，與長榮大學合作的園區預計設在山上水道花園博物館旁，希望能成為培訓人才、展示基地。

山上區公所區長余基吉表示，山上區農產豐富，但說到鳳梨，大家想到關廟，說起芒果，比不上玉井有名，唯有香草，有機會成為山上區農產代名詞。3年前公所就開始媒合長榮大學與長潁農業提出香草鎮創生計畫，雖然中央未核發經費，地方會持續推動，希望政府能給予資源及鼓勵，讓農民安心加入種植香莢蘭。

(中時 )