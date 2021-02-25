吳明坤表示，蘭花品種眾多，希望多辦展覽讓一般民眾認識台灣蘭農培育出的多樣蘭花。（劉秀芬攝）

吳明坤表示，受疫情影響，原本外銷一株好幾千元的台灣少見蘭花，民眾以數百元即可購得。（劉秀芬攝）

受疫情影響，國際蘭展再度停辦，台灣蘭花教父也是台灣蘭花產業聯盟發展協會發起人吳明坤表示，去年蘭展取消後，撤展後蘭花遍地開花，確實帶動國內蘭花消費市場，建議今年蘭展取消後，原有經費可在全台各地辦中小型蘭花展，在防疫前提下讓民眾有參觀的好去處，也增加花農的收益。

去年蘭展停辦，蘭花業者損失慘重，勉強撐到今年，哪知今年疫情又起，再度停辦，台南市府則表示，會向農糧署提出後續因應的行銷計畫；承辦蘭展的台灣蘭花發展協會祕書長曾俊弼說，目前協會計畫以線上展覽方式讓國外顧客上網採購，也積極協助花農將新品種蘭花資訊數位化、陸續上網。

吳明坤表示，去年疫情後空運費用漲3至5成，蘭花外銷訂單少了6成，幸好國內市場約成長2成，彌補了花農一些損失。去年蘭展取消後，台南市府將撤展蘭花移至公所、各大藝文展館園區布展，加上民眾在家時間變多，蒔花弄草時間變多，意外帶動國內園藝市場，蘭花市場也受惠。

位於台南山上區的蘭科植物園，去年疫情期間配合台南市府的遍地開花蘭展，推出不同主題蘭花展，大受參觀民眾喜愛；今年山上區公所春節推出賞花旅遊，結合花園水道博物館波斯花季，推薦遊客順道賞蘭花，蘭科植物園邀台灣蘭花產業聯盟發展協會蘭農推出多樣化蘭花展售，業績是去年的倍數成長。

吳明坤說，蘭花與其他商品不同，許多消費者要現場看到、聞到才會買單，展覽方式是最容易吸引民眾買單的方法，在防疫前提下，如果不能舉辦大型活動，中小型的蘭展仍可以舉辦，只要管控好入場人數，相信還是會吸引愛花人士參觀。

(中時 )