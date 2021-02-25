這場因「新聞有價」而起的反壟斷之戰，可說是攸關人類發展的重大戰役，面對科技巨頭們拿走超過6成的廣告收入，媒體業能有什麼談判能力？

澳洲政府強迫臉書與谷歌付費給當地媒體，正式開啟了全球政府「反壟斷」的世界大戰。已經在去年啟動反壟斷公聽會，並對谷歌提出反壟斷訴訟的美國政府，聯邦眾議院也將在3月連續舉行公聽會，共和、民主兩黨議員聯手，宣稱要徹底收編科技巨頭壟斷的力量。同時歐盟、英國、加拿大、印度等政府也加入戰局，聯手抑制科技巨頭無限制的擴張。

2021年是網路反壟斷戰爭起始的指標元年，這場「政府vs.科技巨頭」的反壟斷戰爭，是百年來僅見、攸關人類發展的重大戰役，規模更將超越130年前美國政府對洛克斐勒家族旗下「標準石油」的反壟斷戰爭。

不過，美國當年的反壟斷戰爭，從1890年通過《反壟斷法》，一直到1911年5月最高法院裁定標準石油違法壟斷，正式要求分拆，前後打了21年。今天的科技巨頭，更是擁有超越國家的力量，可以顛覆政府、隨時創造數10億人關注的焦點議題，而且早就像空氣一般、成為庶民不可或缺的生存要素，更重要的是，科技巨頭們每天增長的用戶數，仍然遠遠超越絕大多數國家擁有最高政治權力的總統選舉得票數。

政府對戰科技巨頭，猶如小人國拿細繩試圖捆綁巨人格列佛，如果各國不能團結、沒有致命奇招，頂多只是製造一些阻力，政治領袖想要徹底收服科技怪獸，勝算不大。

對於還不了解臉書、谷歌與澳洲政府對決事件的讀者，我們先簡單做個背景報告。臉書在2月中旬突然「封鎖」絕大部分的澳洲網頁，從臉書看不到澳洲相關訊息，澳洲人甚至無法透過臉書得知天氣資訊。對臉書全世界30億用戶來說，「澳大利亞」這個國家，瞬間變成空氣。

谷歌協議付費 臉書以戰求和

網路最核心的價值，就是讓不分貴賤、所有人民共享資訊的普世價值，在這個基礎上打造出的臉書，成為全球最多人使用的社群平台，卻爆發藉由全面封鎖訊息來與澳洲政府對決的戰火，正是政府與科技巨頭對決白熱化的最好例證。

戰火的起因，源自澳洲國會擬具《新聞媒體議價法》（News Media Bargaining Code）草案，要求谷歌、臉書等平台刊登澳洲新聞內容，須付費給澳洲本地的新聞媒體，這個法令更授權政府設立機制，介入媒體與科技巨頭的商業談判。

澳洲政府與國會議員的共同態度是，澳洲人獲取新聞的途徑，有32％透過谷歌，18％透過臉書，加起來占一半，而且仍然逐年上揚，澳洲所有媒體的網站與App加總也只有44％。這個數字是「澳洲競爭及消費者委員會」（ACCC）2018年的統計，估計臉書與谷歌的影響力，到了今天只會更高。

谷歌與臉書2家公司也拿走超過6成的全國廣告收入，也就是說，澳洲新聞媒體產業全部免費替谷歌與臉書打工。為了遏止2大巨頭的壟斷力量，避免員工人數眾多的本地媒體遭到壓榨、最終衰敗，政府決定動用公權力，收繳谷歌與臉書壟斷的力量。

澳洲政府知道，自己的力量難以和科技巨頭對決，因此澳洲總理莫里森積極奔走，遊說加拿大總理杜魯道、法國總統馬克宏、印度總理莫迪、英國首相強生，還有西班牙與巴西等國家領導人集體行動，用跨國力量迫使臉書與谷歌屈服，從付費給本地媒體做起，阻斷科技巨頭的壟斷力量。

臉書與谷歌的因應策略不同，後者很快給出正面回應，與澳洲媒體巨擘梅鐸掌控的新聞集團（News Corp）簽了3年付費協議（收費內容未公布），谷歌的「新聞彙總」（Google News Showcase）服務付費給新聞集團，優先採用新聞集團提供的訊息，同時谷歌也啟動與其他澳洲媒體集團的談判，接受付費轉載的模式。

《今周刊》第1262期

(中時新聞網)