110大學學測24日放榜，其中數學科難度高，頂標僅11級分，創下4年來新低，也讓不少學生認份乖乖準備指考。一名考生PO出成績，表示總分54級分，只考慮台大，不少網友看到後急勸「乖乖等指考」。

一名考生在PTT高中版PO出學測成績，分別是國文15級分、英文13級分、數學12級分與自然14級分，總級分54分，表示因為個人因素，只求能上台大，任何科系都無所謂，不考慮其他學校，網友看到後也力勸原PO多思考。

版友看到後一面倒奉勸原PO多思考：「指日可待」、「等指考啦」、「隨便一個台大系你真的會開心？」、「拚到台大這個校名是值得開心，但對未來是否有幫助要想清楚」、「台大森林去年超篩53 地質科學54 農藝55 祝你好運」、「任何系？不走電資等餓死」。

原PO表示自己不考慮指考，當務之急就是先上台大，有網友則表示可以進台大之後再轉系，卻遭其他人打槍：「別想轉系 想著一次到那個科系比較實際」、「朋友昆蟲想轉系到畢業都失敗給你參考」、「別去台大冷門沒路用的科系，只會耽誤你4年」、「要轉系不如考指考，簡單多了」、「說轉系的是不知道有多困難？」

(中時新聞網)