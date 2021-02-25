大陸演員孫儷和鄧超是演藝圈著名的恩愛夫妻檔，婚後育有一對兒女等等、小花，常在網上分享家庭生活，近日孫儷透露女兒的衣櫃多了很多「新品」，而其實這些衣服是來自孫儷朋友女兒的二手衣，而小花收到當下的反應，就被網友狂讚三觀很正。

孫儷表示收到這些二手衣後，就和小花一起坐在地上一件一件試，母女倆相當開心，尤其小花特別興奮說：「我太開心了，又有那麼多新衣服穿」，甚至一些尺寸稍微大一點的，小花還會把它放好，開心說明年再穿。

孫儷常分享一家四口日常，受到許多喜愛。（圖／翻攝自微博）

孫儷給女兒穿朋友孩子的二手衣，節儉又環保。（圖／翻攝自微博）

另外，孫儷也透露小花穿不下的衣服鞋子，自己會再留著給另外一些比小花年齡還小的女孩穿，語帶得意說：「這樣一件衣服，差不多會有3.4個小朋友穿過，是不是很環保很棒」。

孫儷一PO文，立刻勾起粉絲童年回憶，湧入留言表示「以前不都是這樣嗎，妹妹穿姐姐剩下的，弟弟穿哥哥剩下的」、「我小時候也是這樣」，同時大讚孫儷勤儉持家又環保，並誇小花小小年紀就有好觀念，紛紛讚嘆「沒想到明星也這麼簡樸」、「教孩子教得很好」、「有錢還能做到這樣，境界不一樣」、「挺好的，又環保，又節儉！」

事實上，雖然孫儷在演藝圈已是大咖等級，但她穿衣服不像許多明星總穿奢侈名牌，生活過得相當簡單，去年有次曬出自拍照，就被發現身上穿的咖啡色羽絨外套，其實已經穿了10年，節儉美德立刻掀起熱議。

(中時新聞網)