大陸廣州爆發外籍家教性侵學生案件，一名來自英國的外籍老師琳達（化名），接受家長委託，上門輔導國高中生英語，收費十分昂貴，卻大受學生歡迎。但這名外籍老師，被踢爆和學生約定「成績好就獎勵做一次」，富豪家長看到監視器揭發全案，被害學生達6人。

據《網易新聞》報導，琳達（29歲）是英國人，於2018年前往大陸廣州一家貴族學校擔任英語外籍教師，因為講課風趣，性格大方，很多孩子都喜歡上她的課，而英文成績差的也主動讓父母請琳達上門輔導，家長都十分滿意，因為凡是經過琳達輔導的學生成績都會突飛猛進。

2020年5月，某個週五琳達前往一名國3學生家中家教，這一天因為家長在外地，保姆又提早請假回家，家中只有師生2人，這為琳達又創造一次機會，因為這位外籍老師與學生有個秘密的約定，只要成績進步達到門檻，就可獲得與老師「做一次」的獎勵，當晚家中無人，2人便放肆地在客廳的沙發上，上演「啪啪動作片」。沒想到，人在外地的富豪家長，透過裝設在客廳的監視鏡頭，看到這段驚人的「獎勵」影片，立刻買機票從外省飛回廣州。

金髮女師：成績好獎勵做一次 學生突飛猛進 監視器曝神秘約定（翻攝網易新聞）

這名國三學生供稱，是琳達老師先對他動手動腳猥褻，然後提出「以成績換做一次」的獎勵約定，2人半年內已經「獎勵」過幾十次，父母知道孩子被這名外籍教師老師性侵，氣憤不已，向轄區派出所報警。警方調查，和這名外籍老師有過「獎勵約定」的學生還有5人，都未被父母發現，所有學生都表示是出於自願，由於學生已經年滿14歲，不想控告琳達，最終琳達被校方開除，工作護照提前到期，只好離境回英國。

金髮女師：成績好獎勵做一次 學生突飛猛進 監視器曝神秘約定（翻攝網易新聞）

(中時新聞網)