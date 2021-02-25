根據美國食品暨藥物管理局（FDA）今天公布的分析，嬌生集團（Johnson & Johnson）研發的單劑疫苗，可安全有效預防2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。這種疫苗有望迅速獲批准。

FDA官員在今天公布的文件中指出，嬌生單劑疫苗在試驗中似乎安全及有效。接種這支疫苗後14天就可開始產生防護力，但到28天後防範重症的效果更佳。

FDA科學家證實，對於防範中度及嚴重病症，嬌生疫苗整體保護力約66%，而防範最嚴重病症的效力則達約85%，而且使用具安全性。嬌生疫苗只需注射一劑，而非兩劑，可能有助加速疫苗接種。

FDA獨立專家小組將於26日開會，辯論是否有足夠證據，建議批准各界期待已久的嬌生疫苗。獲得專家建議後，FDA預計將於幾天內做出最後決定。

FDA批准疫苗與否不一定要遵循專家建議，但在核准輝瑞（Pfizer）及莫德納（Moderna）疫苗時都曾聽取專家意見。嬌生疫苗若獲得批准，將是美國第3個疫苗選項。（譯者：陳正健/ 核稿：林治平）1100224

(中央社)