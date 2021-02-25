20歲日本AV女優渡邊真央，在2020年頂著「早稻田女大生」的頭銜出道，引來輿論兩極評論，而她早前更接受週刊專訪，透露校方與父母得知她拍AV的反應，坦言父母至今仍無法接受。知名AV達人一劍浣春秋昨日更公開渡邊真央出道以來的累計片酬，就有網友感嘆她辛苦拍片卻只賺到這些錢，真的太少了。

目前就讀日本早稻田大學文學系的渡邊真央，去年頂著名校頭銜加入AV界，引發一陣騷動。而她更大方公開出道原因，直言在進入大學後，對性的價值觀改變了，因為無法控制對性的好奇，乾脆自己跳下去嘗試一下。

渡邊真央在接受專訪時，更坦言原本沒有打算公開身分，但考慮到紙總有一天包不住火，還是主動公開此事，同時也訝異校方對她加入AV界的態度淡定，而父母則是至今仍無法接受她下海事實。不過渡邊真央相當樂觀，認為時間或許能改變父母看法。

而渡邊真央不顧父母反對，堅持下海拍AV的片酬是多少呢？一劍浣春秋昨日就在部落格公開了渡邊真央出道以來的片酬，扣完稅後總計是163萬日幣(約43.3萬台幣)。這個數字也讓一劍浣春秋直言超乎他的想像，稱渡邊真央的片酬已經是業界中上等級的企劃女優水準了。

但就有網友認為渡邊真央片酬真的不多，「可能我比較嚴格，就我來看算挺少的，雖然不是很一線的企劃女優，但辛苦拍片只值40幾萬台幣的代價也太薄了」、「跟演藝圈類似，只有頂級的人才能賺到超誇張的收入，其他中階層的只能說比一般上班族的平均高一些，但穩定度是不如啦」。

(中時新聞網)