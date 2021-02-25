110學測24日放榜，幾家歡樂幾家愁，許多考生知道成績不佳，已經放棄紛紛轉而準備指考，但也有人不打算再多花時間備考，決定用學測結果一搏。一名考生PO出自己成績單，希望能夠上藥學系，不料雖然成績OK，但許多人指出1原因，力勸原PO別想不開，之後一定會後悔。

原PO在PTT高中版PO文「算命、56級 藥學系」，自己成績為國文14級分、英文15級分、數學12級分與自然15級分，總成績56級分，目標為任何藥學系，其中最想上的就是北醫的藥學組，詢問大家有無機會考上。

網友看到原PO成績，表示相當有機會：「穩了」、「有吧 北醫藥兩個組去年超篩都57」，但許多人紛紛勸退原PO：「藥學路過，不喜歡藥學或是不喜歡背，就是重考，如果喜歡穩定或是喜歡三類的話可以念」、「藥學是很背的理科學門是真的」、「真的別念藥學，過幾年還是會想重考」、「念藥學不如念電資，中山中央以上就好」、「不要唸藥學 保證後悔 這分數隨便填一個二類都屌打拜託」、「藥學畢業，一堆人重考，請三思」、「高中剛畢業不要來啦 會很想逃走」。

但也有藥學系學長提出正面意見：「藥學路過，比上不足比下有餘啦，只是通常進了藥學都會很想拼醫內轉大系，一堆人搶破頭要進，也一堆人要轉出」、「藥學就3類版公務人員，只是沒人設限只能去醫院，自己藥局經營的起來也是好賺，不然去藥廠也不是沒前途」。

(中時新聞網)