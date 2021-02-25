春暖花開的季節，最近不少人都出門賞櫻去，而每年櫻花季不僅要看櫻花，就連家中都要充滿粉嫩的櫻花物品，電商也順勢推出了一系到櫻花季商品，在蝦皮購物上近日的「賞櫻」關鍵字搜尋量相較上月就衝出了翻倍成長，在奇摩拍賣上的「星巴克櫻花系列商品」熱搜量更成長了14倍，當中以「櫻花杯」最受歡迎，遠傳friDay購物中自2月起「櫻花」關鍵字搜尋量更是較1月激增近百倍。

蝦皮購物的Grace gift Holic 迪士尼玩總熊抱哥拋棄式成人盒裝平面口罩（萊潔製造），原價699元，優惠價499元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物的好奇純水嬰兒濕巾加厚型奇奇與蒂蒂系列限定版，原價1422元，優惠價599元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物就看準了最近的櫻花潮，不僅推出了多款櫻花系列商品優惠，更特別帶來了超萌的迪士尼粉嫩櫻花商品，4月5日前就推出了「迪士尼粉萌季」，今年與20大品牌聯手祭出300多款商品讓大家選購，小熊維尼、小豬、奇奇蒂蒂等人氣角色換上粉嫩櫻花季色彩，不僅享最低5折起優惠，還有消費滿599元折50元、1200元折120元，自活動推出至今已帶動專區商品的消費需求成長60%，迪士尼也預估期望「粉萌季」能比過去3年的同檔期達翻倍成長。

PChome 24h購物的IADERIA日本進口津輕系列手作櫻花系列冷茶杯2入組，原價2360元，3月31日前特價1289元。（PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物的InfoThink隨身項鍊負離子空氣清淨機，原價2980元，3月15日前特價2480元。（PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物就發現，消費者最近採買家電、生活用品時，多偏好選購適合春天色調的櫻花設計款及粉嫩色系商品，像「InfoThink隨身項鍊負離子空氣清淨機」就是最近的熱銷品，不僅因超輕量設計、無聲靜音，更訴求可有效去除微粒，搭配春天的粉嫩色調更適合，還有「ADERIA日本進口津輕系列手作櫻花系列冷茶杯」採日本百年手工玻璃藝術，手工吹製的茶杯，賞櫻時用更剛好。

樂天市場的吃貨女王嚴選MIT雙鋼印成人醫用口罩—春季限定櫻花系列，289元起。（樂天市場提供）

樂天市場的夏莉居家生活坊GOZENBO 御膳坊櫻花琺瑯雙耳湯鍋附蓋，629元。（樂天市場提供）

在樂天市場上櫻花相關系列的的關鍵字，搜尋量也相較去年同期成長了30%、訂單數量亦成長了27%，而平台也為了不想外出人擠人的民眾，特別推薦了多款櫻花季商品，好讓大家在家享受櫻花的氣息，即日起再祭出天天上指定店家累積消費滿3000元即享10%點數回饋，再搭配信用卡最高享10%刷卡金回饋，3月2日至3月11日，再祭出「38辣女神」活動，領券最高可享300元優惠。

Yahoo奇摩超級商城的L’OCCITANE 櫻花淡香水，原價2100元，3月15日前特價1900元。（Yahoo奇摩超級商城提供）

Yahoo奇摩拍賣的星巴克春櫻花杯盤組，特價522元。（Yahoo奇摩拍賣提供）

奇摩購物中心則將於3月6日前推出超級餐廚新品周活動，自開跑短短5天內，就成功帶動餐廚品類整體業績年成長60%，其中以膳魔師櫻花系列新品最受青睞，帶動膳魔師品牌業績年成長2倍。遠傳friDay購物中的櫻花圖案的商品及櫻花香味、成分的保養美妝品等，整體銷量已較1月成長近50%，當中以櫻花圖案的隨行杯、鍋具等日常用品，占整體銷量近60%為最多，可見櫻花季果然就是要粉嫩商品最吃香。

遠傳friDay購物的H&W英倫薇朵櫻花香氛燭 230g，原價1750元，特價1400元。（遠傳friDay購物提供）

遠傳friDay購物的L’OCCITANE 歐舒丹櫻花護手霜 75ml，原價880元，特價699元。（遠傳friDay購物提供）

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