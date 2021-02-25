委內瑞拉外長阿雷亞薩表示，政府今天驅逐歐洲聯盟（EU）駐卡拉卡斯大使佩德羅沙，要求她於72小時內離境，以此回應歐盟對委內瑞拉高官的最新制裁。

法新社報導，阿雷亞薩（Jorge Arreaza）在首都卡拉卡斯（Caracas）告訴記者：「在總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的決定下，我們今天向佩德羅沙（Isabel Brilhante Pedrosa）女士出示她為不受歡迎人物的聲明。」

歐盟一名發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）對此回應：「歐盟對（委內瑞拉）這項決定深感遺憾，這只會導致國際進一步孤立委內瑞拉，我們要求撤回這項決定。」

「委內瑞拉唯有透過協商和對話才能克服持續不斷的危機，歐盟完全致力於協商和對話，但這項決定造成直接損害。」

歐盟成員國外長22日同意制裁19名委內瑞拉官員，因他們「破壞民主」和侵害人權。由馬杜洛所屬政黨控制的委內瑞拉國民議會（National Assembly）昨天要求政府驅逐歐盟大使。

歐盟採取最新措施後，馬杜洛政權共有55人被歐盟凍結資產與實施旅行禁令。

歐盟是在拒絕承認委內瑞拉去年12月的國會選舉後，擴大制裁名單。在反對派杯葛選舉的情況下，馬杜洛選後完全掌控國會。

歐盟、美國與數個拉丁美洲國家都不承認選舉結果。

去年6月，馬杜洛也曾在歐盟祭出前一輪制裁後，宣布佩德羅沙為不受歡迎人物，要求她在72小時內離境。但委內瑞拉政府在期限過後打了退堂鼓。（譯者：楊昭彥）1100225

(中央社)