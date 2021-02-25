美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾發表鴿派言論，加上又有一支2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗取得進展，助華爾街股市今天終場收紅，道瓊指數再創新高紀錄。
鮑爾（Jerome Powell）今天告訴國會議員，可能得過3年以上才能達到聯準會的通膨目標。此說象徵聯準會計劃長期維持低利率。
另外，美國食品暨藥物管理局（FDA）今天表示，嬌生集團（Johnson & Johnson）研發的單劑疫苗，在試驗中似可安全有效預防2019冠狀病毒疾病，為FDA最快於本週批准緊急使用嬌生疫苗鋪路。
道瓊工業指數勁揚424.51點或1.35%，以31961.86點作收。
標準普爾指數上漲44.06點或1.14%，收3925.43點。
科技股那斯達克指數上揚132.77點或0.99%，收13597.97點。（譯者：楊昭彥）1100225
(中央社)
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