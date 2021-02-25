「啦啦隊女神」峮峮外型甜美可愛，跳起中華職棒「中信兄弟」應援舞蹈的熱情活力，讓她活躍於各大綜藝節目，還一舉紅到日本。即便收入增漲，有養家包袱的峮峮依舊節儉，信用卡額度僅9萬元的她，人生首次購入的精品包也是跟朋友借錢，預支2、3個月生活費而來的！
有別於啦啦隊服裝貼身俏麗的風格，峮峮私下偏愛休閒寬鬆、街頭潮流的裝扮，她自嘲穿搭非常極端，「要嘛很大，要嘛很短。」她坦言，平時不愛穿牛仔長褲，因為整天穿下來大腿會太憋，好在近年吹起寬褲風，讓她除了穿短褲，多了新的選擇。
峮峮還有個穿搭原則，竟是避穿普羅大眾衣櫃裡必備的黑色系衣褲，「我之前不知道在哪看到，有人穿黑色外出，車子可能沒注意，發生一些意外，我想盡量還是不要穿暗色系比較安全。」
前年因球場應援影片紅到日本的峮峮，知名度水漲船高，活動邀約也絡繹不絕，但她透露自己至今僅持有一張信用卡，且消費額度才九萬元，超過就不能再刷。雖然她曾試圖使用記帳App，使用後卻常想不起消費金額，導致記帳失敗，乾脆改用電子支付，仰賴信用卡帳單記帳。
吃喝玩樂全靠一卡打天下的峮峮，月開銷平均五至六萬元，超支就會降低未來幾個月的綜合開銷。她購物不走奢華路線，購買精品更會考慮再三，常一考慮就是一整年。
少女魂爆發 每月找新品
峮峮去年耶誕節的戰利品，是一只CHANEL千鳥格紋包。她回憶，當時是陪閨密到專櫃挑耶誕禮物，發現新款包包的設計與前一年不太一樣，以前礙於單價過高而猶豫不決，但是隨著心境轉變，她認為「錢賺了就是要花，偶爾花錢『買開心』也不錯。」於是狠下心入手要價十五萬元的包，但她因為信用卡額度不足，只好向朋友借信用卡，「兩張一起刷，我再轉帳給她。」
不衝動購物的峮峮，唯獨對「皮卡丘」毫無招架之力，她收藏皮卡丘近四年，家中儼然成為「黃色空間」，連馬桶蓋、地墊都充滿皮卡丘。而峮峮與皮卡丘的緣分，要從她二○一六年日本行說起，當時她準備從東京返台，候機時拿著花剩的日幣走進寶可夢商店，看到皮卡丘大臉造型的碗，體內的少女魂立刻被喚起，「我就在那個Moment愛上皮卡丘，內心吶喊『天哪，也太可愛了吧！』」
峮峮當下二話不說買下一組皮卡丘碗筷，回台灣後更是積極尋找代購，養成每月上網蒐羅新品的習慣，一不小心就會失心瘋，花費破萬元。她一開始把目標鎖定皮卡丘娃娃，久而久之卻發現娃娃容易沾灰塵，收納也不太方便，於是決定轉戰實用的生活用品。
不過，峮峮偶爾仍會受到娃娃的誘惑，前陣子看上皮卡丘與日本潮牌BAPE合作的周邊商品，豈料價格被炒作到上萬元，她歷經一番掙扎，最後沒有下手，但她不諱言說：「皮卡丘周邊商品價格二、三千元，都在接受範圍；如果娃娃五千元，我也可以。」
耳環有學問 營造衝突美
讓峮峮感動的是，有位鐵粉得知她的愛好，跟著關注皮卡丘周邊商品的動態，經常買來跟她分享，連前陣子超商推出的相關系列口罩都有，讓她相當珍惜。其中一條皮卡丘尾巴，還是在本刊拍攝時才拆封，就怕不小心弄髒粉絲的心意。
除此之外，峮峮收過一份遠從日本寄來的禮物，打開包裹一看，裡頭竟是她喜愛的藝術家村上隆與日本飾品品牌Liquem聯名的櫻桃耳環。事實上，粉絲跨海寄禮物並不稀奇，但她沒料到自己用中文在ＩＧ發布喜歡村上隆的貼文，讓粉絲如此上心，即便對方沒留下卡片署名，但她仍在收到當下拍照上傳，隔空回應粉絲的愛。
對於飾品，峮峮表示她平時鮮少戴項鍊，但近來受新冠疫情影響，基本上口罩鍊不離身；最愛買的則是耳環，尤其彩度高或愛心圖樣的款式，最容易入她的眼。她也分享耳環搭配心得給喜愛運動風的女孩，「可以戴比較基本款的耳環，或者選擇可愛到不行的款式，就會有另一種衝突美。」
出門必戴帽 不怕自然捲
受訪當天，峮峮帶來一對搶眼的CHANEL耳環，她解釋，身邊不少朋友喜歡CHANEL，她一開始其實是想買基本款耳環，卻遍尋不著，朋友告訴她：「這不是妳想買，就可以買得到的。」直到約莫一年前，峮峮陪朋友去逛街，無意間看到這副，在友人鼓吹下購入，效果讓她又驚又喜，「原本我覺得這款太『女生樣』，上面還有珍珠，不太適合我的穿著，但後來發現就算穿比較帥一點的衣服，戴它還是很好看。」
若要讓整個人在裝扮上畫龍點睛，峮峮認為戴帽子是最佳的選擇。她自曝頭髮是自然捲，常因溼氣變得乾枯毛燥，起床時髮型也會大爆炸，瀏海更是不受控地往上跑，就算用吹風機鎮壓也於事無補。某次，她靈機一動拿帽子罩住頭髮，意外發現髮型不只比較順，造型上也非常加分，根本一舉兩得，這也養成她外出必戴帽子的習慣，「沒戴就是出門太趕忘了，會再去買一頂。」想盡辦法維持最佳狀態！
(中時新聞網)
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