由歷史人物演化成神明的太上老君，被尊為道家與道教的始祖。民間傳說中，太上老君的母親懷胎八十一年才生下他，道教相信老子就是太上老君的化身，其所創作的《道德經》，是除了《聖經》之外，至今被譯成外文且發行最廣的世界名著。

老子所著《道德經》是道家學派的代表性經典，也被道教尊奉為宗教圭臬。（圖／翻攝自網路）

關於老子的生平，《史記》有三個版本，最為人知的是老子為楚國苦縣厲鄉曲仁里人（今屬河南省鹿邑縣），姓李名耳，字聃（音同單），在周王室的藏書室擔任史官。

李家是神仙世家，上可追溯到上古法祖皋陶，傳至李明，生子慶賓，有一名號為「北元中玄道君」，其子李靈飛，也有人稱為李無果。傳說「玄妙玉女」（即道教中的無上元君）降生到天水郡，名為尹益壽，嫁給李靈飛後，懷胎八十一年才於二月十五日（今年為國曆三月二十七日）誕下太上老君。

老子誕辰2577歲誕辰紀念日時，福建省清源山老君岩舉行盛大的慶典活動，許多民眾前來參拜。（圖／報系資料庫）

相傳老君居住在太清聖境，在道教宮觀「三清殿」裡，太上老君的塑像居左位，手執蒲扇或日月寶扇。大稻埕延平宮道長劉漢堯表示，太上老君的信眾多前來補運、點平安燈、收驚或祭解，每逢農曆二月十五日前後，延平宮都會為太上老君祝壽。

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(中時新聞網)