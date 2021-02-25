被尊為道家與道教的始祖的太上老君盛名遠播，就連唐朝開國皇帝李淵因與老子同姓，甚至自稱是老子後裔，並奉其為「聖祖」，奉道教為國教，藉此抬高自己的門第，進而控制國家。
道教相信道家哲人老子，就是太上老君的化身，因其傳下道家經典《道德經》，故稱太上老君為道德天尊，是「三清」道祖中受到最多香火奉祀的神明。「三清」分別為「玉清」元始天尊、「上清」靈寶天尊和「太清」道德天尊。《道德經》記載老子的宇宙觀、政治主張、治國及道德觀念等，內容包含哲學、倫理、政治及軍事等學科，被翻譯成外文後，影響層面擴及西方，德國古典哲學家黑格爾的辯證法，就有《道德經》的痕跡。
漢桓帝是歷史上第一個崇信道教的皇帝，延熹八年（西元一六五年）派人到陳國苦縣（今河南鹿邑縣）祭祀老子，甚至不惜一年三次、大張旗鼓地舉辦祭祀老子的活動。
唐朝開國皇帝李淵因與老子同姓，甚至自稱是老子後裔，並奉其為「聖祖」，奉道教為國教，藉此抬高自己的門第，進而控制國家。台北市「大稻埕延平宮」執行長劉啓盈屬於道教劉厝派鼎新門，該門派皆以太上老君為主神。劉啟盈表示，老君確有後代，其子李宗當過魏國將軍，子子孫孫都曾為官，但與唐朝李氏王朝無關。
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(中時新聞網)
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