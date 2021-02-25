醫生是許多人心中的夢幻職業，基督教台灣信義會嘉義市道上教會課輔老師黃俊育畢業於成功大學醫學系，苦讀7年後取得醫生執照，他卻放棄高薪，投入樹人大業，並創立志工制度，培育在地高中生成為課輔老師，協助清寒學生課業輔導，期盼透過教育栽下改變的種子，幫助他最愛的學生找到人生方向。

嘉義市道上教會心疼清貧學生在資源匱乏中，有心向學卻無力補習，可能因家庭環境複雜，下課後連念書的地方都沒有，2013年開創免費課補班，採志工一對一教學制，更不在乎學生信教與否，提供身障、單親或隔代教養的弱勢孩子學習空間，還曾有「黑道千金」來參加，教育殿堂可說揉合了人生百態。

1月22日傍晚，本刊抵達道上教會，明亮教室充斥著國小到高中各年級學生的打鬧聲，空氣中瀰漫著將放寒假的快樂與欣喜，但上課時間一到，學生立刻正襟危坐，在書桌前拿出課本，高中志工也收起笑容開始輔導，原本歡騰的課堂瞬間只剩指導的輕聲細語。

大教室中書香滿盈，課輔老師黃俊育則帶著另一批高中志工在小教室學習，他是該課輔班的幕後推手，本該在白色巨塔享受人們崇拜目光，卻放棄醫袍執起教鞭，人生就此轉彎，也改變了許多人的命運。

黃俊育畢業於成功大學醫學系，大學4年級時開始覺得自己「不屬於這裡」，退伍後拒絕白色巨塔的工作，接受台灣福爾摩沙觸愛服務社區協會邀請，去當有給職輔導主任，每天在社福工作和教育間忙得不亦樂乎，卻始終被家人認為是無所事事，連交往多年的女友都背他而去。

家人的失望目光和女友離開都未消減黃俊育的熱忱，直到他發現觸愛協會被龐大人事開銷壓的喘不過氣、幾乎倒閉，黃俊育不願增加協會負擔，決定另謀出路，到補習班和國中任教，自己賺錢以支持志工理念，此經驗也給他當頭棒喝。

道上教會開創免費一對一課輔班，讓高中生志工帶領國中小的「弟弟妹妹」，彼此教學相長，提供單親或隔代教養的弱勢孩子學習空間。（圖／馬景平攝）

黃俊育於是創立志工制度，到附近的高中招募有心助人的學生，每次的報名者都超過需要人數，多的志工還能派往其他協會服務，此制度也讓教會省下大量人事成本，「現在一年課輔班的經費約20萬，在過去的協會，大概2個月就燒完了。」

在道上教會，黃俊育不親自教書，他負責培訓青少年志工成為老師，由高中生照顧國中小的「弟弟妹妹」，彼此年紀相仿而容易建立信任，志工們於服務中學到責任，孩子則在志工身上看到榜樣，讓「教學相長」不再是個口號，各年級的孩子都能夠得到進步。

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(中時新聞網)