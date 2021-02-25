財團法人基督教台灣信義會嘉義市道上教會課輔老師黃俊育，畢業於成功大學醫學院，並在7年魔鬼訓練後取得醫生執照，他卻覺得自己「不屬於醫院」，為了教育理想而放棄白色巨塔，擔任志工協助清貧孩童課業輔導，交往多年的女友為此與他分開，黃俊育卻不曾後悔，只盼能陪伴他最愛的學生成長。

「考上醫學院那天，爺爺寫了紅布條貼到村口。」黃俊育回憶，他考上成大醫學院時可說舉村同歡，全家人都為家裡即將出個「醫生」而無比驕傲，他肩負萬眾期待走入學識的象牙塔，接受7年的魔鬼訓練後通過醫師高考，卻始終覺得自己「不屬於這裡」。

黃俊育說，其實大學4年級時便開始迷茫，但「頭都洗一半了」只能堅持下去，因緣際會下去當輔導志工，發現自己熱愛教育工作，曾徒步3公里走到教室，過程中想到可以上課就笑得像個傻子，即使課程突然取消也不減其愉悅，那一刻他突然找到了人生方向。

3000多元的小套方曾是黃俊育蝸居6年的地方，去年才把工作與住家結合，搬到環境較好的租屋處。（圖／黃俊育提供）

「取得醫師執照，就是我行醫生涯的終點。」黃俊育提到，他退伍後不想進醫院工作，接受台灣福爾摩沙觸愛服務社區協會的邀請，去當有給職的輔導主任，每天在社福工作和教育間忙得不亦樂乎，卻始終被家人認為是無所事事，連交往多年的女友都背他而去。

「她沒有不愛我，也沒有不支持我，只是雙方期待有落差。」談起曾經的愛人，黃俊育語氣平靜，僅嘴角露出微微苦笑，他與前女友同是成大學生，2人在當志工時相識相戀，前女友認定自己跟的是位醫生，以為黃俊育的教育工作只是暫時，雙方期待出現落差，這段感情最終以分開落幕，他更曾捫心自問，質疑自己扣除掉醫生頭銜後，似乎是個「不可靠的人」。

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(中時新聞網)