道上教會課輔老師黃俊育醫學院畢業後放棄白色巨塔的高薪，義務性協助清貧孩子課業輔導，更創立志工制度，培育當地高中生成為老師，黃俊育擔任家教、國中和補習班老師以支持志工理念，在比「學生家廁所還小」的套房蝸居6年，期盼透過教育栽下改變的種子，幫助他最愛的學生們找到人生方向。

黃俊育畢業於成功大學醫學系，並在7年訓練後順利取得醫師執照，他卻在4年級時開始迷惘，認為自己不屬於醫院，因緣際會下擔任教學志工，這才發現自己對教育有無比熱忱，他因而放棄醫袍執教，人生就此轉彎，也改變了許多人的命運。

「取得醫師執照，就是我行醫生涯的終點。」黃俊育提到，他退伍後不想進醫院工作，接受台灣福爾摩沙觸愛服務社區協會的邀請，去當有給職的輔導主任，每天在社福工作和教育間忙得不亦樂乎，卻始終被家人認為是無所事事，連交往多年的女友都背他而去。

家人的失望目光和女友離開都未消減黃俊育的熱忱，直到他發現觸愛協會被龐大人事開銷壓的喘不過氣、幾乎倒閉，黃俊育不願增加協會負擔，決定另謀出路，到補習班和國中任教，自己賺錢以支持志工理念，這個選擇也讓他面對人生最拮据的時刻。

「家教班學生的廁所都比我的房間還要大。」黃俊育說，轉換跑道的初期收入不穩，為了節省開支，每日伙食費和每月娛樂費都控制在200元內，教學口碑打出去後，生活才逐漸安穩，但他安於節儉生活，在租金3、4000元的小套房一待就是6年，去年想將住家與工作結合，才換到比較環境比較好的房子。

道上教會開創免費課輔班，採一對一志工教學制，提供單親或隔代教養的弱勢孩子學習空間。（圖／馬景平攝）

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(中時新聞網)