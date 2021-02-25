嘉義市道上教會課輔老師黃俊育為了教育放棄醫生工作，承擔家人失望目光和失戀之痛都不改初衷，他原先在觸愛教會任職，該教會卻被龐大人事開銷壓的喘不過氣，黃俊育因而另謀出路以支持志工理念，更創立「高中志工」制度以節省開銷，期盼能打破社福單位清貧、偉大的「壯烈」形象。

黃俊育畢業於成功大學醫學院，並順利取得醫生執照，但他退伍後不願進入白色巨塔，接受台灣福爾摩沙觸愛服務社區協會邀請，去當有給職的輔導主任，但他發現觸愛協會被龐大人事開銷壓的喘不過氣，黃俊育不願增加協會負擔，決定另謀出路，到補習班和國中任教，自己賺錢以支持志工理念。

觸愛協會的經驗也給黃俊育當頭棒喝，他想打破社福機構清貧、偉大的「壯烈」形象，更發現協會單位老師要照顧近30位弱勢孩子，與台灣經濟結構相較根本不成比例，他相信國人愛心滿溢，只是不知道該如何做起。

黃俊育於是創立志工制度，到附近的高中招募有心助人的學生，每次的報名者都超過需要人數，多的志工還能派往其他協會服務，此制度也讓教會省下大量人事成本，「現在一年課輔班的經費約20萬，在過去的協會，大概2個月就燒完了。」

黃俊育創立志工制度，邀請附近的高中生來輔導國中小的學生，為教會省下大筆人事開銷。（圖／馬景平攝）

在道上教會，黃俊育不親自教書，他負責培訓青少年志工成為老師，由高中生照顧國中小的「弟弟妹妹」，彼此年紀相仿而容易建立信任，志工們於服務中學到責任，孩子則在志工身上看到榜樣，讓「教學相長」不再是個口號，各年級的孩子都能夠得到進步。

名為課輔班，但分數並不是唯一的衡量標準，黃俊育希望學生們能找到「想做的事情」。他提到，有位孩子來自低收入戶，升學時在高中和高職間猶豫不決，最終因老師們的鼓勵選擇技職體系，如今在國內名列前茅的科技大學中如魚得水，不論是實務或理論課程都樂此不疲。

「窮人孩子早當家」對黃俊育而言也不只是句俗諺，他說，弱勢家庭學生往往早熟懂事，在幼年時就會體悟到生活的不容易，找到人生方向便會更加倍努力，如今有許多類似經歷的孩子在各領域大放異彩，成為他心中最大的驕傲。

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(中時新聞網)