特斯拉創辦人伊隆馬斯克（Elon Musk）日前受邀加入「Clubhouse」，這款語音社交App瞬間風靡藝人及網紅圈，因Clubhouse設有邀請機制，邀請碼甚至被炒到100美元。但其中的資安疑慮讓許多民眾卻步，對此，資安專家建議，安裝App以後，可先從用戶端做好防護措施，以免個資被濫用！

加入Club House後，每個會員都有5個邀請名額，但對象僅限通訊錄內的朋友。（紅圈處，已用掉一個邀請名額）（圖／翻攝自Clubhouse）

農曆春節期間，台灣人除了新冠肺炎疫情的話題外，最常問的就是「你有邀請碼嗎？」在特斯拉創辦人伊隆馬斯克、臉書創辦人馬克祖克柏（Mark Zuckerberg）加持下，由兩名矽谷工程師保羅（PaulDavison）以及羅漢（Rohan Seth）去年三月推出的語音社群App「Clubhouse」爆紅，雖然目前只能在蘋果iOS系統上使用，Android版本還在開發中，介面陽春，但公司估值已達十億美元。

Clubhouse爆紅後，台灣許多各領域專家、藝人、網紅、政治人物、記者也紛紛加入，像是台大教授葉丙成、台大醫師蒼藍鴿、五月天主唱阿信、藝人炎亞綸、周湯豪、網紅理科太太及台北市長柯文哲等，雖然彼此擅長的領域不同，但並不妨礙在同個房間裡談天說地。

台灣各領域的意見領袖包括五月天主唱阿信（左一）、國師唐綺陽（左二）、台大醫生蒼藍鴿（中）、網紅理科太太（右二）、台大教授葉丙成（右一）常活躍在Club House的各個房間中。（圖／翻攝自各人臉書專頁）

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(中時新聞網)