「Clubhouse」顧名思義就是俱樂部，每個人有五個邀請碼可邀朋友加入，聊天的模式與「爐邊談話（Fireside Talk）」的方式相同，由一名主持人邀請來賓上台聊天，將主題圍繞在特定話題，並在適當時機點名來賓發表觀點，這樣的方式常在科技會議上看見，比起傳統的會議，則讓與會者更為輕鬆。
因此Clubhouse初期在美國矽谷相當流行，上線八個月後會員數已經達到六十萬人上下，二月二日有著近五千萬人追蹤的世界首富、特斯拉創辦人伊隆馬斯克加入「開房間」以後更是迅速竄紅。根據行動數據統計網站appfigures的資料顯示，自一月中旬以來，Clubhouse在台灣、香港、日本、大陸的App Store下載排行中，霸占前三名。
但想加入的人這麼多，每人只有五個邀請名額該怎麼辦？有人便上網兜售邀請碼，在大陸拍賣網站「閒魚」上，甚至出現一個名額要價一百美元的詭異現象。
查詢台灣的拍賣網站，無論露天、奇摩或蝦皮，都有賣家兜售邀請名額，一月中旬出現過一千兩百元的高價，目前則落在一百元至六百元之間，有的賣家為了盡快賣出邀請名額，甚至打出「現貨秒邀」的廣告語。
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(中時新聞網)
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