本刊記者實際加入Clubhouse，發現App的介面相當簡潔，以淡卡其色、白色作為主色調，主要語言為英文。

App裡有像是科技、藝術、旅遊等主興趣領域，並在其中細分，例如科技領域中有資安、AR/VR、AI等，主持人在創立房間（Room）時會先分類，聽眾可自行選擇領域以及標題入內聆聽。

進入房間後，可看到所有頭像分為三層，最上層為主持人與嘉賓、第二層是主持人追蹤的用戶，最下層則為一般聽眾，與「爐邊談話（Fireside Talk）」的模式相同；在房間內想要發言、提問，只要按下舉手鍵，若主持人同意發言，就讓他到最上層的位置，每間房間最多可容納七千人。

除了房間外，還能在App裡成立Club，Club的主持人每周必須有固定時間進行活動，否則會被取消；成立Club需提供資料讓官方審核，審核時間長達一到二周，但爆紅後申請數過多，目前已經停止申請。

愛用者Peggy指出，Clubhouse最吸引人的地方就在於，用戶可以知道自己的朋友在哪個房間當聽眾，也能夠即時聽到自己喜歡的藝人說話，而不是預錄好的影片；但缺點是沒有回放功能，所有的訊息都是即時性的，所以只要錯過了就再也聽不到。

在主持房間內方為三層，第一層是主持人以及發言的來賓，第二層則是有許多人追蹤的用戶，最下層則是一般的聽眾。（圖／翻攝自Clubhouse）

在主持房間內方為三層，第一層是主持人以及發言的來賓，第二層則是有許多人追蹤的用戶，最下層則是一般的聽眾。（圖／翻攝自Clubhouse）

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(中時新聞網)