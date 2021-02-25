小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（25日）新聞重點。

【1】民進黨強奪農民財產 世界大笑話

全台17個農田水利會去年10月改制收歸國有，原嘉南農田水利會認為國家違法強奪農民財產，提告救濟，並請求承審法官聲請釋憲。台北高等行政法院24日首開庭，會員代表謝耀慶痛批民進黨嘴上說民主進步，卻強奪人民財產，不如共產主義、社會主義、帝國主義照顧農民，根本是世界大笑話。

【2】小弟狙殺角頭 警署向黑道宣戰

台南市安平區不平安！從事權利車買賣的男子王重傑，16日遭昔日好友蔡秉逸夥同劉、曾男2人當街砍殺輾死，王的大哥陳建文隨後對蔡男發出江湖追殺令復仇，卻在前晚遭蔡持雙槍闖入公司槍殺身亡。蔡、劉、曾3人昨遭檢方聲押，台南市更因黑道尋仇在8天釀成2死命案震驚社會，警政署長陳家欽24日誓言對黑幫「斬草除根」！

【3】大陸提供COVAX 千萬劑疫苗 惠及台灣

有關大陸提供台灣疫苗，大陸國台辦昨日釋出正面訊息。國台辦發言人馬曉光在例行記者會上透露，《兩岸醫藥衛生合作協議》仍然在執行，大陸日前加入世界衛生組織的「疫苗全球取得機制」（COVAX）並提供1000萬劑疫苗，這一計畫惠及範圍包括台灣，他還表示，在海外的台灣民眾如有施打新冠疫苗需要，大陸駐外使領館會提出協助。對於兩岸是否展開防疫合作，衛福部長陳時中昨日回應，兩岸釋出善意是理所當然，台灣本來就是非常愛好和平的地區。

【4】大巨蛋2缺失不改 使照別想拿

台北市長柯文哲任期剩下不到2年，被視為柯任內最大痛腳的大巨蛋，預估有機會明年中正式營運，但北市建管處在大巨蛋在復工後，抽查發現有安全梯圖說不符規定等2項缺失，要求遠雄應重新申請變更設計建照，否則不核發使用執照。對此，遠雄表示，未來會將變更案送交台灣建築中心審查。

【5】吳宗憲虧翁立友笨應先請教他

吳宗憲、楊光友、康康、王世均、洪曉蕾24日出席餐酒館開幕記者會。翁立友年前被雞排妹指控性騷擾，隨後開記者會面對，卻處理失常，吳宗憲昨被問到此事，笑說：「他太笨了，開記者會之前，應該要先來問我嘛，講得不是那麼妥貼，但沒辦法，他也是真情流露啦。」他許願新的一年讓台灣更好，不要再有不必要的紛紛擾擾。

(中時新聞網)