鴻海(2317)宣布攜手全球電動車與行動方案解決公司菲斯克汽車（Fisker，NYSE:FSR），雙方簽署合作備忘錄（MOU），將透過成立的「Project PEAR」專案，攜手打造Fisker品牌劃時代的電動車產品，預計2023年第四季正式量產。

鴻海自2019年11月宣布「3加3」轉型升級發展策略後，即積極在電動車領域拓展潛在商機，繼去年與裕隆(2201)集團合資成立鴻華先進、以開放平台理念成立MIH聯盟外，亦陸續與拜騰、吉利建立不同形式的商業合作模式。

而Fisker將於2022年第四季開始生產首款電動車Ocean SUV，在Ocean產品推出後，即迅速吸引市場關注度，截至目前全球預訂已超過1.2萬輛。Fisker亦計畫在今年稍晚公布此具備量產能力的Ocean原型車。

此次雙方在簽署合作備忘錄後，Fisker和鴻海團隊將建立多個工作團隊，聚焦在設計、技術、工程和製造等領域。基於市場的快速發展，雙方預計在第二季底前完成協商溝通，並正式簽署合作夥伴協議。

按雙方初步規畫，鴻海跟Fisker將共同開發全新級距的電動車產品，將是Fisker品牌續2022年第四季推出Ocean SUV後的第二款電動車，預計年產量將超過25萬輛，目標市場範圍包括北美洲、歐洲、中國大陸和印度。

Fisker董事長暨執行長Henrik Fisker表示，選擇攜手鴻海推動「Project PEAR」，除了雙方理念相同，亦有很強的互補優勢，均希望打造能跨越既有界限的電動車，結合最創新的技術服務和完美的設計產品，提供物有所值的組合，兌現創造全球最具可持續性車輛的承諾。

鴻海董事長劉揚偉表示，Fisker對於追求完美產品的堅持及勇於創新的理念，正契合鴻海在電動車領域的想法，期待雙方的夥伴關係將能創造極大的市場潛力。而鴻海進入電動車產業，也代表了資通訊產業的新勢力。

劉揚偉認為，未來電動車時代是「得三電系統得天下」，鴻海作為資通訊產業的代表，進軍電動車領域有2個主要優勢，一是優異的上下游供應鏈管理經驗，二是過去40多年來積累的電子工程能力及硬軟整合能力。

劉揚偉表示，運用上述2大優勢，可革新傳統車輛產業思維，幫助現有及潛在汽車品牌商加速創新、高效的製造流程。他透露，Fisker下一台量產車便是基於這樣的速度，從概念到量產預計只要花24個月時程，較傳統造車所需時間減少超過一半。

(時報資訊)