工業電腦大廠研華(2395)「Advantech Connect」全球夥伴線上高峰論壇24日登場，論壇以AIoT Vision為主題，聚焦工業物聯網、嵌入式物聯網、WISE-PaaS物聯雲平台、智慧城市方案與服務、雲物聯等5大主軸，至5月6日連3個月進行超過20場的線上主題論壇。

24日揭幕的AIoT Visionary Keynote，分別從物聯網發展迷思盲點、AIoT推動企業數位轉型、藉由創投基金加速形成AIoT生態夥伴等觀點，分享工業物聯網產業發展趨勢及洞察，深入探究如何以AIoT加速企業數位轉型及創新，以迅速掌握工業物聯網先機。

研華董事長劉克振表示，Gartner預估2025年全球AIoT市值將達4500億美元，以整合方案與服務占約55％最大，預期物聯網生態系2025年將大幅成長。他指出，物聯網商機成長不如研究專家10年所預期，主因AIoT生態系發展需按部就班自第一階段走向第四階段。

劉克振指出，工業物聯網雲平台為一切的發展基礎，研華2015年提出WISE-PaaS、2018年大規模進入商業化階段。第二階段則需大量發展工業Apps、並建構成模塊，以減輕並加速方案整合工作，研華聚焦智慧製造、城市、零售、建築、醫療、環保節能等應用領域。

而第三階段需整合領域專業知識，將工業App與相關軟硬體組成產業應用套件，以促使產業專屬方案整合商可加入整個生態體系，並開始將相關方案大量複製應用至案場落地。劉克振指出，AIoT生態系發展目前正處於第三階段。

對此，研華將以將應用套件準備就緒、持續發展關鍵技術、募集更多具實力與決心的產業專屬方案整合商，並與其共創、組成方案銷售的頂尖團隊等4大行動，以加速完成此階段發展。亦將集結內部組織資源、訂定市場戰略，以幫助全球系統整合商完成方案項目。

劉克振認為，當AIoT生態系發展到「夥伴共創」的第四階段，各產業領域的創新方案將以更有效率方式發展，因此，產業專屬方案整合商乃至整合物聯網產業，將會有爆炸性成長，各產業的數位轉型亦將於此階段被大量實現。

(時報資訊)