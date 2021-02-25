台灣證券交易所統計，3月將有宇瞻(8271)、茂矽(2342)及華夏(1305)三家上市公司在證交所場地召開法說會，統計今年至目前為止，國內上市公司總計已辦理134場法說會。

三場法說會時間分別為：宇瞻3月10日、茂矽3月17日及華夏3月22日。

(時報資訊)