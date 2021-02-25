精誠(6214)董事會通過2020年財報，營收再度創下歷史新高，達237.35億元，年增7.64％，合併稅後淨利為16.66億元，年減7.84％，每股稅後盈餘為6.72元。股東常會將今年5月27日召開。

精誠去年整體營收仍持續成長，主要原因包括：因應遠距／在家上班趨勢，所延伸的雲服務以及智慧資安商機；協助金融業者導入行動支付平台、網路銀行等大型專案，以及受惠於證券逐筆撮合、金融創新微服務等金融客戶需求；高科技製造業為確保業務營運連續性，帶動超融合基礎架構（HCI）軟體和AHV虛擬化平台的市場商機，都為營收帶來貢獻。獲利因2019年有一次性認列業外轉投資標的評價利益，使得去年獲利下滑。

今年1月精誠營收28.39億元，年增達45.81％，創下單月歷史新高；第1季能見度穩健樂觀，精誠將持續規畫策略綜效投資，啟動生態整合，連結客戶、連結夥伴、連結市場，拓展更完整的軟體數據經濟生態圈。另外也將大力推動ESG永續經營計畫，參與軟體人才培育、以科技行善等社會共融活動，落實社會企業責任，並加碼投資綠色科技與綠色金融，提供客戶符合國際標準的綠色解決方案。

今年精誠重新定位公司為「a Data Software Company」，以「Data Software Orchestration」數據軟體協奏曲為經營理念，用軟體指揮數據的音符，用演算力演奏數位轉型的樂章，幫助企業成就數據變現、數據洞見與數據治理，創造第二條成長曲線。

(時報資訊)