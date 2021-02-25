吐槽羅志祥「亞洲空幹王」遭提告、與本土天王吳宗憲不斷隔岸交火，一段話就讓雞排妹的性騷擾事件，成為社會各階層關注事件的陳沂，過往都與「爭議」、「毒舌」、「失禮」脫不了關係。自己之所以現在會過的這麼「大鳴大放」的生活，最初的原因都是自己跟吳宗憲槓上所導致。

陳沂表示，當自己與吳宗憲槓上後，發現自己不可能再回到過去的日常生活，所以乾脆狠下心，完全走上爭議路線這條路。他本身個性就討厭那些虛假的事情，但是過往因為工作與身處的圈子的關係，他必須維持一個「禮貌」、「和善」的態度，這其實讓他感覺到有點累。

「我真的認為吳宗憲是我的恩人」陳沂表示，他描述當時狠下心走上爭議這條路之後，其實自己反而過得更輕鬆、更開心。就算是面對網友、同業、媒體的攻擊與謾罵，陳沂表示「我根本不在意！」

「你知道嗎？要不是有網友幫我整理，我壓根不知道我跟這麼多廠商有合作過」陳沂笑著表示，「但其實合作的廠商都很喜歡我，我幫他們所帶來的營業額甚至比起一些藝人還要高，而且我的價格很實惠。」

（圖／陌生人之眼攝影）

陳沂認為一件事情，道理就是放在那邊，他其實很清楚知道網路的風氣走向朝哪、政治正確的言論該怎麼說，「但是我就是不想！」陳沂表示，並不是他反骨叛逆，而是他認為「不要違背自己的良心」，自己怎麼想的，就怎麼說，不需要掩蓋、不需要隱藏。

而陳沂也表示，其實很多大家看來「爭議的事情」，都是自己計算好的，對於一件事情，他會想好自己該從哪個切入點出發，自己該怎麼說話，該怎麼做才能獲得極大的反饋、網友的反應，甚至是媒體的曝光。塑造爭議的原因，目的就是「為了流量」，有流量廠商就會來找合作，自己又能賺錢，既然能揮灑自己的本性，然後又能賺錢「何樂而不為呢？」

陳沂表示「我很認真的！我甚至還會幫每一次的事情做好完整的計畫」，他也自嘲說「時常認真的在做一些無謂的事情，但是這些事情其實就很好玩，自己也做的很開心」。

他還舉例他與羅志祥的紛爭，後來是以和解收場，對方律師要求他在粉絲團上寫文章，對他稱呼羅志祥為「亞洲空幹王」道一事歉，並且事後還不得刪除文章。陳沂接受了這個條件，並且還自主加碼「我每年都會幫羅志祥辦祈福法會，就是要讓大家知道，他真的不是『亞洲空幹王！』」陳沂在說這段話的時候，臉上表情誠意滿滿，根本看不出來他到底是認真的還是在反諷。

對於許多人對他的攻擊與批評，陳沂表示自己「真的完全不在意」，更別說會有難過的感覺，與其讓自己悶著心情不好，陳沂更喜歡採取直接攻擊的方式「報復」，陳沂表示自己非常喜歡「讓那些曾經欺負自己的人難過」。陳沂吐槽自己，自己知道報復是個沒有意義的事情，但陳沂又強調，「做了真的很爽」。

現在的陳沂，大多時候是忙著在實行自己的規劃、賺錢，所剩無幾的時間都在思考著如何計劃自己的未來與曝光，對於多數網友的對他的觀點，陳沂表示，「沒時間管他們，不喜歡就不喜歡，我沒有辦法讓每個人都喜歡我，誰都沒有辦法做到這件事情」、「我只要專心的對那些親近我、喜愛我的人好就可以了。」

拍照的過程中，講出了一些讓陳沂訝異的事情，攝影師意外拍下陳沂不一樣的一面。（圖／陌生人之眼攝影）

(中時新聞網)