奉勸愛莉莎莎「只有自己變強才能保護別人」，陳沂自信與自傲的發言，再次引起不少網友的討論。而在新年之前，因為陳沂的一段話，讓雞排妹原本隱喻的性騷擾事情，突然成為社會各界關心討論的話題。從過往事件來看，陳沂犀利的言論，的確造成不少紛爭，而陳沂本身也自爆「自己就是沒有同理心」。

而陳沂本身的思考模式就是關注在以自我為中心出發、與他相關的重要的事情。「我就是沒有同理心！」這句話在專訪的過程中不只一次的聽到陳沂描述，但是搭配他直率爽朗的態度，真的會讓人產生「以自我為中心何錯之有？」的想法。

缺乏同理心、個性又十分直率，照理說應該是非常討人厭才是，但其實訪問過程中，可以看到陳沂有著一股相當吸引人的氣場，很多事情在他的訴說之下，就顯得理所當然。

採訪當天恰逢農曆新年期間，陳沂對記者展示他的「發財」耳環。（圖／陌生人之眼攝影）

陳沂也笑說，自己其實朋友很多，而且很多朋友都知道他是生活白癡，有時候很多事情他也不打算麻煩朋友，但因為自己做得太爛了，朋友們看不下去，從他手上把事情搶過來做。不少朋友也都看不下陳沂平時生活迷湖的態度，都自願成為他的「生活助理」。

「你知道嗎？其實我在家裡附近很常迷路！認真！」

個性迷糊、怕累、怕麻煩的陳沂，怎麼又變成網路上的自走砲，一天到晚打仗難道不累嗎？陳沂表示，自己初次受到媒體關注，是連勝文參選台北市長時，他把台北市長選舉比喻成「智力測驗」而聞名，但實際真的被媒體圍剿、受到許多網友的關注，主要是與吳宗憲槓上時才發生的。

陳沂表示，當時自己就是個活動主持人，沒有想過要成名，也沒有想過要透過任何方式走紅，但卻與吳宗憲發生爭執後，自己突然成為眾人的關注以及攻擊的焦點，這時候的陳沂，突然意識到自己「不可能回去了」，那些平淡的日常已經完全無法回歸了。

這時候，陳沂就決定，既然如此，要做就乾脆做到底！喜性直率坦言、無所畏懼的態度，他開始計畫著每一次的爭議發言，讓事情都成為媒體與網友聚焦在身上的素材，把這些被吸引來流量轉換成大量的收入，陳沂表示，現在這樣的生活，反而不用違背自己的良心，自己怎麼想的，就怎麼說，不需要掩蓋、不需要隱藏，自己反而更加輕鬆自在與開心。

私底下的陳沂非常喜歡搞怪，採訪過程中看到他各種多變的表情。（圖／陌生人之眼攝影）

(中時新聞網)