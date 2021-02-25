若提到陳沂，相信不少人都會把他與紛爭、爭議給劃上等號，感覺有他在的地方，總是有各種新聞事件的發生，堪稱是近幾年的新聞製造機。而他的家世也非常的厲害，父親是國民黨前議員，而母親原本是律師，後來在父親涉入98年的「榮星花園開發貪汙弊案」後，母親為了幫父親證明清白，就出馬競選台北市議員，就這樣連續擔任了三屆議員。

對於父親的弊案，陳沂表示從頭到尾都是「政治迫害」，因為當時國民黨政府要整時任台北市議員的周伯倫，又因為父親陳俊源與周伯倫交好，所以連帶被牽扯進去清算。在當時，陳俊源的銀行帳戶突然多出一筆來路不明的款項，因此被檢方認定有收賄的事實。

「哪有人收賄是用轉帳的，再笨都知道要收獻金！」陳沂如此表示。後來在父親因罪入獄後，身為律師的母親四處奔走，發現透過法律根本無法拯救丈夫，所以毅然決然代夫出征，希望能透過政治的力量來救出丈夫，所以母親陳雪芬就這樣踏上了從政之路。

（圖／陌生人之眼拍攝）

但當上議員之後的生活，完全不如原先所想像的，不僅生活變的忙碌，就連母親自己本身對於這樣忙碌的生活也吐槽過「一定是上輩子造孽，這輩子才被迫出來選舉」。而陳沂描述，那段時間母親的成就感都是建立在一些法案的通過，但是自己也很常看到母親因為工作的關係，要去面對一些陳沂自己都很討厭的大人。陳沂表示，「看著當母親，我就不希望自己未來也是這樣生活。」

陳沂是台北大學法律系畢業，家庭又有相關背景，難道他就沒有從政的打算嗎？陳沂強調「除了代表國民黨出來參選副總統徹查海外黨產之外，其他的事情我一率不考慮！」陳沂表示，其實自己當時是想要念大眾傳播，但是有點被母親勸誘，於是把法律系填在志願表前面，沒想到就這樣被台北大學法律系錄取。

後來念了法律系後，發現自己的確有念法律系的天分，不管是本身邏輯很好、還是過目不忘，自己真的有念法律的才能，但是自己也真的確定興趣不在此，所以到研究所的時候，雖然也是念法律研究所，但是當時自己的重心已經放在活動主持，到最後乾脆就直接申請休學。

個性直率的陳沂，在連勝文競選台北市長時，將台北市長選舉比喻為「智力測驗」，瞬間成為媒體焦點，後來又因為看不慣演藝圈的生態，與吳宗憲在媒體上多次交火，但也是這些事情，讓原本喜性低調的他意識到「自己不可能回去了」，已經成為媒體、網友關注焦點的他，不可能再回到過去平淡的生活，所以他就轉個觀念，秉持著自己直率直言的個性，開始了「自走砲」的爭議人生。

（圖／陌生人之眼拍攝）

(中時新聞網)