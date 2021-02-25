土耳其伊斯坦堡法院24日將2019年協助日產汽車前董事長戈恩金蟬脫殼逃出日本的私人飛機公司2名機師、1名行政主管定罪判刑。

私人飛機公司MNG Jet行政主管科斯曼（Okan Kosemen）和2名機師紹梅克（Bahri Kutlu Somek）、帕辛（Noyan Pasin）遭控「偷運移民」被定罪，各遭判4年2個月，並分別併科3萬1240里拉（約4300美元）罰金。

另外2名機師和2名空服員獲判無罪。

目前66歲的日產汽車（Nissan）前董事長戈恩（Carlos Ghosn）任職期間遭控財務不當，2018年11月在東京被捕，2019年4月起依保釋條件被軟禁在住所。他後來精心策劃潛逃行動，成功入境黎巴嫩。大逃亡過程猶如電影情節，讓日本司法、警察和境管機關集體蒙羞。

戈恩藏身裝置音樂設備的大型黑箱中，2019年12月29日從日本關西機場搭乘私人飛機，先飛到土耳其伊斯坦堡，再換乘另一架私人飛機，隔天入境黎巴嫩。

遭伊斯坦堡法院定罪的2名機師，以及獲判無罪的2 名機師和2名空服員於審判期間都否認參與潛逃計畫，強調並不知道戈恩在飛機上。

半島電視台（Al Jazeera）報導，遭判刑的飛機公司行政主管科斯曼表示，是在飛機降落伊斯坦堡後才知道戈恩上機。他承認，在遭到威脅的情況下，因為擔心家人安危而協助戈恩登上前往黎巴嫩的第2架飛機。

MNG Jet承認，旗下2架飛機遭戈恩用來非法潛逃；1名員工偽造紀錄，使戈恩的名字沒有出現在與航班有關的文件中。

科斯曼、紹梅克、帕辛預料將會提出上訴。

戈恩擁有法國、黎巴嫩和巴西國籍，曾經領導日產長達20年，涉嫌將公司資產挪為己用、短報薪酬，遭控背信、違反證券法規等罪名。

他堅稱在日本無法獲得公平審判，才會棄保潛逃。黎巴嫩與日本間並無引渡條約。

除了在日本的案件之外，戈恩還因執掌雷諾（Renault）—日產聯盟期間涉逃稅、洗錢、詐欺、挪用公司資產等指控而在法國面臨訴訟。

(中央社)