基進黨立委陳柏惟日前受訪表示，「刪Q行動」顯示台灣還是有些不正常的人。「不正常的人」這5字引發軒然大波，遭痛批「這是在鄙視台中選民嗎？」也有人質疑，陳身為國會殿堂一員不該口出人身攻擊字眼。藥師林士峰也看不下去，諷刺「陳柏惟立委的自我感覺也太好了」，呼籲陳應拿出實績來說服民眾不同意罷免，而不是藉抹黑罷免人來達成自己的政治目的。

常在網路評論時事、頗具知名度的林士峰23日針對陳柏惟「不正常的人」言論，在臉書發文直言：「哇，陳柏惟立委的自我感覺也太好了。」林表示，陳本身民代做得好跟觸動部分人的痛腳，應該是很矛盾的事；如果真的做得好，他相信也很難被發動罷免，台中算是比較容易藍綠互換執政的縣市，更何況要選到立委，至少在一年前，陳是獲得當時最高支持度的人，得票率也高達過半的51.15%。而他對陳這一年的印象，只有「內交部」、「香港人來台當兵」這兩個不怎麼行得通的議案。

林士峰強調，陳柏惟罷免案領銜人「阿文」是一位連䕶照都沒有、沒參加過政黨，站出來參與罷免前從未面對過媒體，從事電腦工程師工作的年輕人，明明很怕，卻願意為理念以在地選民身份站出來提案罷免心目中不適任的民意代表，他不但很正常，還很有勇氣。林呼籲陳，要拿出實績和可行政見來說服民眾不同意罷免，而不是透過抹黑罷免人，企圖藉此質疑罷免正當性的純選舉操作手法。

對此，網友紛紛回應：「我只記得他嗆1打35結果被秒」、「他們黨主席就很超過啦！之前批評政黨票投給時力和民眾的人，腦容量不足」、「沒有中國議題，他的能見度就消失了」、「沒有中國就活不下去的軟Q。正常的議案？看不到的」。

(中時新聞網)