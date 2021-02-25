變性網紅罔腰自爆懷孕屢遭打臉，讓她氣得大秀孕肚和超音波照，甚至曬出孕婦健康手冊及孕婦停車位識別證，證實自己絕對有懷孕，未料深夜竟發出一張看診照，表示前2天出遊莫名流血，嚇得她趕緊去醫院檢查，再次掀起話題。

罔腰和男友近日到台南旅行，未料深夜卻突然曬出看診照片，只見她戴著口罩躺在診間病床上，兩腿張開正在接受醫生診斷，表示：「前兩天出遊莫名流血⋯男友不放心帶我來檢查」，但也不忘強調內診過程讓她「又尷尬又痛」，再次引發網友質疑：「正常內診可以開放拍照嗎」、「內診時連先生都會請出去，為什麼可以拍照」、「可以領媽媽手冊的周數，一般檢查都是以照腹部超音波為主，沒有人在內診」。

面對諸多網友的質疑，罔腰也紛紛留言駁斥，強調會拍照上傳除了是認識的醫生，拍攝之前也有詢問過醫師並徵得同意，而且每次內診也都有拍攝，至於究竟是身體哪裡出狀況？她則未做出詳細說明。

罔腰日前上傳手持孕婦健康手冊的影片，不過封面標示有效期限為110年8月30日，遭網友打臉「如果今天領（媽媽手冊）的話，日期不可能到110年8月30日」，至來收到高雄市衛生局寄來掛號公函，要求她在收件後7天內到衛生局說明，或透過書面方式陳述意見，她則強調：「我會出面約談，各位放心」。

(中時新聞網)