網路近來流傳一段衝突影片，一名男子手持鋸子衝進機車店，與機車店老闆起了爭執，對方也拿起店內的鐵槌作勢攻擊。（圖／翻攝自youtube）

網路近來流傳一段衝突影片，一名男子手持鋸子衝進機車店，與機車店老闆起了爭執，他不斷用身體衝撞、言語叫囂對方，最後對方也忍無可忍，拿起店內鐵槌作勢攻擊，該男子則不斷揮舞鋸子，畫面相當驚悚火爆；男子最後被推出店外，生氣地離開，據悉男子患精神疾病，領有身障手冊，是當地頭痛人物，許多網友也怒批「有攻擊性還不強制安置，『免死金牌』真好用！」

影片中，一名男子手持鋸子，目露兇光地一名婦人對質，之後他走進一間機車店，疑似與機車店老闆起了爭執，他先是前頂撞對方，遭對方用手推開，他則不斷言語叫囂；頭戴安全帽的老闆隨後即轉身拿起店內的鐵槌，2人因此開始扭打一起，男子不斷揮舞鋸子，老闆也試圖抓著他的手、摀住嘴，他甚至一度被推到馬路上，最後眼見打不過對方，只好悻悻然離開。

網路近來流傳一段衝突影片，一名男子手持鋸子衝進機車店，與機車店老闆起了爭執，對方也拿起店內的鐵槌作勢攻擊。（圖／翻攝自youtube）

影片中，還有另名男子疑似受傷，用衛生紙壓住頭部，還不斷對錄影的男子說「錄影！錄影！」之後警方即到場控制了秩序。據了解，拿鋸子的男子罹患精神疾病，領有身心障礙手冊，是當地相當頭痛的人物，當天是一群年輕人在機車店慶祝交車，不料卻引起該男子莫名不滿，持鋸子就在店內亂傷人，影片已是第2次攻擊，第1次攻擊時已有其他人受傷。

該機車店老闆之後在臉書「爆料公社」發文表示，他當下其實是想轉身拿塑膠槌防衛，卻拿到鐵鎚，因為擔心誤傷對方，因此只能嘗試推對方出去。許多網友看到影片後留言說，「有攻擊性的精障者不是要強制就醫嗎？為什麼還可以到處跑」、「法律在不修改，民眾自保都有困難了」、「免死金牌真的很可怕，更可怕的是明明有攻擊行為，還遲遲不被抓去安置」。

(中時新聞網)