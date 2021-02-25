小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今(25)日財經重點。

【1】外資賣神山 台股驚跌230點 法人：休息後再攻萬七

台股24日由台積電、聯發科半導體雙雄領跌，分別摜破月線及10日線，外資提款賣超239億元，以當日最低點16,212點、大跌230點作收，成交值4,030億。投資專家認為，台股有企業獲利優、高殖利率等七大利多，短線漲多拉回萬六有守，休息為了走更遠的路，3月蓄勢再攻萬七。

【2】銅價漲破９千美元 法人點名留意9檔概念股

倫敦金屬交易所（LME）銅價重返9,000美元／公噸大關，市場更有上看1萬美元／公噸者。銅價飆漲，台股中的第一銅（2009）24日逆勢大盤收紅，另包括線纜、連接器與擁銅庫存等相關個股也獲專家點名，有機會受惠此波行情。

【3】陸二極體廠再漲 台供應鏈樂

中國分離式元件廠杭州士蘭微電子再度宣布，自3月1日起將調漲絕緣柵雙極電晶體（IGBT）、蕭特基二極體（SBD）及高速整流二極體（FRD）等產品報價，這也是杭州士蘭微電子繼2020年12月以來二度調漲報價。

【4】元月外銷訂單連11紅

經濟部24日公布1月外銷訂單統計，因遠距商機延續，5G、高效能運算、車用電子等應用需求續增，帶動科技類貨品需求強勁，1月外銷訂單金額來到527.2億美元，創歷年同月新高，年增49.3％，是連續11個月正成長，寫下2010年2月以來的最大漲幅。

【5】拜登下令 檢討晶片供應鏈

美國總統拜登24日與國會兩黨議員開會討論供應鏈問題後，簽署行政命令針對半導體在內的四大關鍵材料供應鏈進行審查，希望一勞永逸解決晶片短缺問題。

(中時新聞網)