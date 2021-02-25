台鐵台東海端站工程車23日上午意外撞上鐵軌上維修的工人，造成2死1傷慘劇，駕駛是否有接獲施工通知，以及受重傷的王姓瞭望員是否也參與施工，都是檢察官列為調查的重點。國民黨立委李德維痛批交通部部長林佳龍，不該在事關百姓勞工生死交關的大位上「吃碗內看碗外」，既然心不在此，乾脆直接辭官想選哪就去選哪。

李德維24日在臉書發文表示，台鐵又出事了，這次是海端站電力維修車撞擊道班人員，造成2死1重傷慘劇，而根據消息指出，這3名工人家境清寒，生計都靠加班補貼，台鐵工會也「受不了台鐵了」，首度決定協助家屬申請國賠。

李德維認為，此事件除了心碎，尤其更令人憤怒。李指出，近期有台鐵員工誤觸調車線造成全身六成灼傷，有調車員在試車時滑落卡在月台，還有調車員在更換車廂時被夾死，再加上這次海端站事故，4個月內發生4次重大意外，已經奪走3條員工性命；這還不加去年12月，北迴鐵路瑞芳猴硐路段山崩，若不是列車長機警急撤，差點活埋400旅客。

關於台鐵事故頻仍，李德維痛批：「然後呢？然後台鐵與交通部每次只會『跳針』檢討SOP，但是『今天公祭，明天忘記』。」李進一步指出，21日有電視節目播出長林佳龍在春節前夕的一場專訪，林還說自己在交通部是專門解決危機的「拆彈部長」，但話鋒一轉都在談自己「更關心2024」，還肉麻兮兮的說：「成功不必在我，但成功一定有我」，根本參選起手式。

面對林佳龍的種種表現，李德維抨擊道：「如果林佳龍你心不在此，乾脆就直接辭官，想選哪就去選哪，不要在這個事關百姓勞工生死交關的大位上『吃碗內看碗外』，卻讓無辜的人以性命作為代價！可惡！」

交通部24日為此事件臨時召集會議，林佳龍會中指示台鐵職安小組應盡速釐清5項重點，包括相關申請作業是否落實通報、保修作業是否有疏漏應補強、維修車是否依規定降速、瞭望員應派2人卻僅有1人、橫向溝通機制是否不足等。林也表示，對於同仁發生的意外及傷亡，非常痛心及不捨，請交通部各單位協助台鐵局，全力撫慰家屬及傷者，特別要對已故同仁尚年幼的孩子，盡可能提供各項協助及照顧，並透過工會深入了解基層同仁的需求及心聲。

(中時新聞網)