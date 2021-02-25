聯準會主席鮑威爾指出，可能需要三年才能實現2.0%的通脹目標，重申通脹會上升、但升幅不會太大，聯準會將繼續按當前速度購買資產，周三美股全面收漲，四大指數漲幅介於0.99%~3.24%之間，其中以費半指數漲勢最為強勁，台積電ADR同步上漲，漲幅為2.48%。

周三陸港股波動劇烈，台股多方信心遭受影響，權值指標股台積電連續5個交易日下跌，加權指數於10:30後跌幅擴大，最終加權指數下跌230.87點，收在16,212.53點，跌幅為1.40%，成交金額則為3878.34億元，籌碼方面，三大法人合計賣超317.67億元：外資賣超239.04億元、投信買超7.31億元、自營商賣超85.93億元。

以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：周三大盤呈價跌量增格局，略有多殺多氣氛，短線宜儘速量縮止跌，不宜帶量跌破10日線。

（2）、均線：指數周三失守5日線(約16,366點)，下檔以月線(約15,918點)為波段關鍵支撐。

（3）、技術指標：目前KD指標高檔死亡交叉，留意短線套牢壓力。

櫃買指數周三終場下跌0.84%，收在196.22點，目前下檔以5日線(約195點)為守。

觀盤重點，近日國際股市波動加劇，市場買盤相對保守，我們認為加權指數短線恐將高檔震盪，現階段以持盈保泰為操作原則，短線急拉爆量之個股不宜過度追高，美股止跌回穩，觀察台積電能否收復月線，較有利電子族群信心回穩，未來選股方向，可留意IC設計、面板、鋼鐵、生技及高殖利率。

(時報資訊)