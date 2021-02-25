搭乘大眾運具時碰到奇葩乘客，真的很無奈。一名女網友抱怨，搭客運時習慣將椅背往後仰，減少暈車的症狀，日前搭乘客運，後坐的女乘客卻不斷地猛踹她的椅背，令她瞬間爆氣「妳可以不要一直抵著椅背嗎？不是只有妳繳錢」，對方只是冷笑看著她，什麼話都沒說，逼得她只好更換座位，文章曝光後，網友的反應兩極。

原PO於臉書社團《爆怨2公社》分享一張照片指出，24日中午12點，她搭乘往台北的客運，坐在單人座的座位上，因自己有暈車的狀況，所以將椅背往後調整，卻遭後方的女乘客不斷地踹椅背，她也不甘示弱地以身體往後壓，對方仍不斷地猛踹，使得整張椅子都在震動。

原PO雖然生氣，但還是忍住怒火轉頭說「妳可以不要一直抵著椅背嗎？不是只有妳有繳錢」。對方只是冷笑地看了她一眼，讓她瞬間暴怒，卻又無可奈何，只好換位子，「真的是歹年冬搞肖郎！」

一名女網友因搭乘客運會有暈車的狀況，因此將習慣性地調整椅背，卻遭後座的女乘客狂踹椅背。（圖／翻攝自爆怨2公社）

原PO無奈地說，若真的腳長空間不足，可以改坐在空間較大的位置，像是最前面及安全門附近，有話可以好好說，而不是一直用踹的，「這樣很沒禮貌又沒家教，可惜了長得一個也算漂亮的女生」。

貼文曝光後，引發兩派網友爭論，一部分人認為，出門在外就是大家互相體諒，每個人都認為自己花錢就是大爺，為什麼不能坐得舒服？維護自己的權益當然很重要，但要以不侵害他人為前提，再者，客運就是為了能夠乘載更多的人，才會將空間壓縮得很小，但並不是椅子有後仰設計，就可以「後仰到底」。

另一部分人則表示，既然椅背設計可調整，那怎麼坐就是乘客的權利，應該去檢討客運公司，位置這麼小，真的是很沒人性。

(中時新聞網)