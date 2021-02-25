明天元宵夜東北季風挾冷空氣及水氣開始南下，228連假第一天有雨！氣象達人彭啟明表示，周六連假第1天，北海岸到宜蘭、花蓮較陰沉偶陣雨，新竹以北、東半部雲量較多，北部溫度降至15至22度，周六下半天冷空氣減弱，連假第2、3天天氣好轉回溫，但下周二又有東北季風南下，強度與第一波相近，下周二、三北部低溫再下探14、15度。

彭啟明今在臉書表示，今天清晨全台溫度達18至21度，預期今天有不少地方有機會突破30度，中午前後會有點熱。明天(26日)下半天開始，東北季風挾冷空氣及水氣南下，北部、東北部轉為陰沉偶陣雨，溫度略降，北部高溫降到24至26度。

彭啟明表示，明天(26日)這波東北季風勢力不算太強，水氣也不算多，仍以東北部迎風面降雨為主，北海岸到宜蘭、花蓮陰沉偶陣雨，新竹以北及東半部雲量較多。氣溫部分，北部溫度略降，約15至22度，有點涼但不到冷，中部18至24度，南部20至25度，類似天氣會持續到周六(27日)上半天，周六下半天冷空氣逐步減弱，周日及下周一(28日至3月1日)轉為偏東風，天氣相當不錯，也就是說228三天連假天氣會逐步好轉回溫，但要留意周六清晨可能溫度略低。

彭啟明表示，下周二(3月2日)又有一波冷空氣接力報到，強度與前波類似，溫度也會下滑，下周二、三北部低溫又下探14至15度，略涼一些，直到下周四(3月4日)才回溫。

(中時新聞網)