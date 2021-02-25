年前高麗菜價格較優，吸引不少農民趁勢大量種植，且其栽種所需時間較短，從種植播種到採收，只需要耗費2個半月，未料農曆年後，由於產量過剩、供過於求，導致價格慘跌，台北第一、第二果菜市場於24日批發價格每公斤掉到5.1元，對此，台北農產公司為應對產量爆增，設計一系列料理食譜，公佈在臉書專頁，邀請民眾品嚐鮮美的蔬果，也替盛產的窘境解套。

根據農產品批發市場交易行情站，據批發市場交易行情顯示，台北批發市場的高麗菜年前仍維持每公斤價格20元以上， 但在年後不斷下探，並最終跌破批發監控價5.3元，共計慘跌7成以上，讓農民欲哭無淚，產量激增讓價格暴跌，不僅賣不出去，光是收成就是耗費成本。

一年四季都有的高麗菜，傳統菜市場正常價大約1台斤約25至35元左右，但北市的菜市場1台斤僅剩10元，通常1顆2斤半，約為25元，對此，北農指出，除了近日天氣穩定，導致各種葉菜類產量明顯成長外，其次，價格也會因年後進貨量比年前增加不少，而影響到整體市況表現。

農糧署除了啟動止跌機制，也鼓勵大家多吃，對此，北農指出，為穩定高麗菜價格，除依公司訂定進場標準作業規範，管制劣品丶爛貨進場，並依預約交易作業規範，協調超市通路、加工業者（水餃、鍋貼）增量採買，另積極協調產地減量供應，分散市場。除此之外，北農邀請專業廚師設計一系列的高麗菜料理食譜，公佈在粉專提供給民眾參考，並呼籲大家一起品嚐盛產的好吃高麗菜，儘自己一己之力，解決農民遭遇的危機。

(中時 )