歐系外資針對力旺(3529)出具最新研究報告指出，看好力旺在專利費、授權費等業務正向發展，與晶圓供應商等合作關係也穩定，維持力旺目標價850元、優於大盤評等。

歐系外資表示，力旺的銷售額來自預付款的30%、客戶獲得其IP許可時的許可費，以及其收入的70%，經常性專利權使用費則是作為晶圓運輸、晶圓定價的函數，客戶晶片組投入生產時的專利權使用費率。

歐系外資表示，力旺作為一個純粹的半導體IP提供商，營業利益率一直保持在40%~50%，隨著營收持續提高和有限得營運資金需求使，力旺派息率多為100%，且力旺持續專注eNVM IP，目前業界競爭有限，在業界具有優勢，目前在8吋晶圓上穩定，也開始逐步移轉到12吋晶圓。力旺在晶圓合作夥伴和應用組合推動均衡增長，主要代工合作夥伴包括台積電(2330)(佔銷售額的50%以上)，聯電(2303)、海力士、Towerjazz、Silterra以及三星；力旺顯示驅動器IC主要客戶佔比營收約40%，包括聯詠(3034)、奇景光電、敦泰(3545)、天鈺(4961)、Silicon Works，現在增加了三星OLED；電源管理IC業務貢獻了其專利使用費的35%，合作夥伴有高通、聯發科(2454)、博通、Dialog、蘋果、英特爾和三星，力旺還擁有匯頂和神盾(6462)的指紋識別傳感器為其專利權使用費、貢獻約5%，而其餘的20%則包括網絡晶片組在內的多種應用組合和WiFi、電視SoC、圖像信號處理器和隨著AI內存的增長，為其台灣客戶提供專用DRAM。此外，力旺一直在推廣其NeoPUF技術，在過去幾年中海思、英特爾首次採用其安全技術，另外，還有美國潛在客戶。

在授權業務方面，歐系外資表示，力旺也將繼續增長，晶圓出貨量以20%的複合年增長率增長，目前8吋滲透率20%、12吋滲透率2%，力旺相信代工廠的價格在2021年將漲價約10-15%之後，將慢慢回溫穩定；故就整體營運表現來看，維持力旺目標價850元、優於大盤評等。

(時報資訊)