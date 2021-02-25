韓國運輸部門25日表示，7家車廠包括韓國Mercedes-Benz，現代汽車(Hyundai Motor)等將主動召回47萬多輛零件有況狀自家汽車。

韓交通部門25日最新汽車召回公告，除了上列兩家車廠外，還有本田汽車(Honda Motor)，韓國Audi-Volkswagen Korea與起亞(Kia )等，這9家車商要召回478,371輛汽車，因為共有高達171種車款的零組件不是在正常狀態。

這些需要召回並進廠檢修的問題舉例來說，Mercedes-Benz E300 4MATIC的緊急通訊系統，現代Tucson休旅與起亞Stinger跑車的液壓電控裝置，還有本田Accord的驅動系統等等。

這9家車廠已開始提供維修或更換服務。韓交通部門補充，車主可聯繫或直接開往指定維修與服務中心，並且免費更換瑕疵零件。

(時報資訊)