某些公司、大樓規定外送不能送上樓，客人需下來自取。一名網友分享，總統大選期間曾接到一張單，百貨公司一位女客人訂飲料，抵達後請對方下來取餐，女客人竟回「你慢慢等！」而他也就聽話的在原地等半小時，直到公司取消訂單，女客人才臉超臭的出現，他便直接打開飲料喝，並告訴對方「訂單已經被取消了，謝謝招待。」讓網友看了狂讚EQ很高，好療癒。

一名熊貓外送員在臉書社團《爆怨公社》分享，總統選舉期間曾送餐點到百貨公司，抵達目的地後，將機車停在警衛大哥旁，聯絡客人餐點已送達，可以下來拿，結果女客人卻要求「拿上來11樓湯姆熊櫃台！」對此，他表示公司規定在員工出入口取餐。

沒想到，女客人聽了就說「喔，那我下去，你慢慢等。」而外送員在原地足足等了半小時，直到公司取消訂單後，那位小姐終於出現，還擺臭臉說「你還真的不拿上去，情願等半小時。」而外送員聽了就當著客人的面，打開八杯飲料的其中一杯說，「你的餐點取消了，由於你是付現金，熊貓公司幫你吸收了，謝謝你的飲料，很好喝。」

女客人聽了以後，臉像是抽筋似的，頭也不回轉身離開，他也拿了一杯給陪他聊天半小時的警衛大哥說「放心，你支持的候選人一定會選上」，然後也瀟灑轉身離開。「因為等客人半小時就算，我還要裝成自己是某人的支持者，一直聽警衛大哥歌頌他支持的候選人，罵另一個候選人。最後離開時，我也不氣，然後笑了。」

超級高EQ的作法，引起網友熱議，「您不做業務可惜了」、「你這招高明，只是樓下苦等氣她，也浪費自己的時間」、「高EQ做起事來就是得心應手」、「都是服務業，何必這樣整人，搞到自己沒飲料喝」、「看完有種莫名的療癒」、「讚，有個性」。

(中時新聞網)